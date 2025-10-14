Hindustan Hindi News
ड्रोन के बाद हवाई जहाज ने फैलाई दहशत, कई गावों के ऊपर घंटों घूमता दिखा

यूपी के एटा में सोमवार दोपहर को अलीगंज क्षेत्र में कई गांव के ऊपर घंटों तक हवाई जहाज घूमता रहा। हवाईजहाज को तिरछा होता देख ग्रामीण घबरा गए और एक ही स्थान पर बार-बार घूमने के कारण ग्रामीण घरों से बाहर आ गए।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटाTue, 14 Oct 2025 10:07 AM
ड्रोन के बाद अब हवाई जहाज ने दहशत फैला दी। यूपी के एटा में सोमवार दोपहर को अलीगंज क्षेत्र में कई गांव के ऊपर घंटों तक हवाई जहाज घूमता रहा। हवाईजहाज को तिरछा होता देख ग्रामीण घबरा गए और एक ही स्थान पर बार-बार घूमने के कारण ग्रामीण घरों से बाहर आ गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पर डायल-112 पुलिस भी पहुंच गई और मामले में जानकारी जुटाई। हालांकि बाद में हवाई जहाज सीधा हो गया और कुछ देर बाद निकल गया। ग्रामीणों में आंशका थी कि हवाई जहाज गांव के ऊपर न पड़े जिससे कोई हादसा हो जाए।

सोमवार दोपहर को अलीगंज में थाना जसरथपुर क्षेत्र के गांव देवतरा, गैसिंगपुर, नगला मुरली, अकरबरपुर के ऊपर दोपहर करीब ढ़ाई बजे हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा गया। शुरूआत में ग्रामीणों का लगा कि हवाई जहाज गांव के ऊपर से निकल रहा होगा। ग्रामीणों की माने तो काफी देर तक हवाई जहाज एक ही स्थान पर गोल-गोल घूम रहा था और एक तरफ झुक रहा था। इसे देख ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीण एक स्थान पर जाकर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों का आशंका थी कि हवाई जहाज में खराबी होने के कारण गोल-गोल घूम रहा और एक तरफ झुकता चला जा रहा है।

गांव के ऊपर गिरा तो हादसा भी हो सकता है। जानकारी पर प्रधान देवतरा भी पहुंच गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पर पहुंची डायल-112 पुलिस ने मामले में जानकारी ली और उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया। एसओ जसरथपुर विजय सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली थी। काफी देर तक हवाई जहाज एक स्थान पर नहीं घूम सकता है। मामले की जानकारी की जा रही है।

सीओ अलीगंज, नीतिश गर्ग ने कहा कि डायल 112 पर ग्रामीणों की शिकायत आई थी। वहां पर कुछ देर के लिए हवाई जहाज देखा गया था, लेकिन कुछ देरबाद चला गया। कोई विशेष बात नहीं थी।

हाल में ही फर्रुखाबाद हेलीकॉप्टर हुआ था क्रेश

कुछ दिन पहले जिला फर्रुखाबाद में हेलीकॉप्टर क्रेश हो गया था। हेलीकॉप्टर क्रेश होकर नीचे गिर गया था। घटना हुई थी वह ग्रामीण अंचल में हुई थी। इसे लेकर ग्रामीण दहशत में थे। ग्रामीणों का कहना था कि कुछ माह पहले गुजरात में भी घटना हुई थी। इसमें भी कई लोग मारे गए थे। जिसे लेकर भी दहशत थी। हालांकि हवाई जहाज के आने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।