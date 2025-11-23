नाबालिग लड़के ने छह साल की बच्ची से की दरिंदगी, खाली मकान में लहूलुहान मिली

संक्षेप: यूपी में एटा के कासगंज में कोतवाली इलाके में शुक्रवार की देर शाम एक मासूम बालिका के साथ किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घरवाले लहूलुहान बालिका को अस्पताल ले गए, जहां से उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

यूपी में एटा के कासगंज में कोतवाली इलाके में शुक्रवार की देर शाम एक मासूम बालिका के साथ किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घरवाले लहूलुहान बालिका को अस्पताल ले गए, जहां से उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं आरोपी किशोर को पकड़कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाम करीब सात बजे बालिका अपने घर से खाने की चीज लेने मोहल्ले की एक दुकान पर गई थी। रास्ते में 16 वर्षीय किशोर, बच्ची को बहलाकर खाली पड़े भवन की ओर ले गया। वहां मासूम से दरिंदगी की।

लहूलुहान बालिका को छोड़कर वह भाग निकला। काफी देर तक जब बालिका घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खोजते हुए घटनास्थल पहुंचे। लहूलुहान बेटी को लेकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे। वहां से बालिका को बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से जानकारी लेने के बाद आरोपी को ढूंढ़ निकाला।

एएसपी कासगंज, सुशील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल वो बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दी गई है। आरोपी नाबालिग है। उसे पकड़कर उसके खिलाफ कासगंज शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

