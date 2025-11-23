Hindustan Hindi News
नाबालिग लड़के ने छह साल की बच्ची से की दरिंदगी, खाली मकान में लहूलुहान मिली

यूपी में एटा के कासगंज में कोतवाली इलाके में शुक्रवार की देर शाम एक मासूम बालिका के साथ किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घरवाले लहूलुहान बालिका को अस्पताल ले गए, जहां से उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

Sun, 23 Nov 2025 08:30 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, कासगंज
यूपी में एटा के कासगंज में कोतवाली इलाके में शुक्रवार की देर शाम एक मासूम बालिका के साथ किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घरवाले लहूलुहान बालिका को अस्पताल ले गए, जहां से उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं आरोपी किशोर को पकड़कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाम करीब सात बजे बालिका अपने घर से खाने की चीज लेने मोहल्ले की एक दुकान पर गई थी। रास्ते में 16 वर्षीय किशोर, बच्ची को बहलाकर खाली पड़े भवन की ओर ले गया। वहां मासूम से दरिंदगी की।

लहूलुहान बालिका को छोड़कर वह भाग निकला। काफी देर तक जब बालिका घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खोजते हुए घटनास्थल पहुंचे। लहूलुहान बेटी को लेकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे। वहां से बालिका को बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से जानकारी लेने के बाद आरोपी को ढूंढ़ निकाला।

एएसपी कासगंज, सुशील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल वो बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दी गई है। आरोपी नाबालिग है। उसे पकड़कर उसके खिलाफ कासगंज शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एटा में रेप व हत्या का आरोपी गिरफ्तार

एटा में लकड़ी उठवाने के बहाने सरसों के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या की गई थी। युवती खेत पर गोबर डालने के लिए आई थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। हत्यारोपी ने दुपट्टा से हत्या करने की बात बताई है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने पुलिस लाइंस में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि 18 नवंबर को थाना सकीट के गांव मंसूर नगर में युवती का शव गांव के बाहर करीब 100 मीटर सरसों के खेत के बराबर नाले में पड़ा मिला था।

पिता ने अज्ञात के विरूद्ध दुष्कर्म के बाद हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी ने खुलासे को लेकर पांच टीमें लगाई थी। जांच के दौरान आरोपी मनोज पुत्र हकीम सिंह निवासी गांव मंसूर नगर थाना सकीट का नाम सामने आया। एसओ सकीट राजकुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को शुक्रवार को पकड़ा। आरोपी की निशानदेही पर मृतका की घड़ी भी बरामद हुई।

