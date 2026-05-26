UP: ठेकेदार से एक लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था जूनियर इंजीनियर, ड्राइवर सहित रंगे हाथों गिरफ्तार

आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद लगातार भुगतान की फाइल लटकाई गई।बजट खत्म होने का हवाला दिया गया। इसके बाद बिल प्रक्रिया लंबित बताई गई। सत्येन्द्र तोमर की फर्म के बिल की फाइल को जानबूझकर आगे नहीं बढ़ाया गया। सत्येन्द्र सिंह का विभाग पर कुल 25 लाख रुपए का भुगतान बाकी था।

UP News : एंटी करप्शन टीम ने मेरठ में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर और उनके प्राइवेट ड्राइवर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते मंगलवार दोपहर जागृति विहार स्थित कार्यालय गेट पर गिरफ्तार कर लिया। ठेकेदार और रालोद महासचिव से बागपत स्थित राजा मिहिर भोज डिग्री कॉलेज, बेगमाबाद पाबला के निर्माण कार्य से जुड़े भुगतान रिलीज कराने की एवज में एक लाख रुपये लिए गए थे। एंटी करप्शन टीम ने आरोपियों से रिश्वत में ली गई रकम भी बरामद कर ली है।

चौधरी एसोसिएट फर्म के संचालक/ठेकेदार चौधरी सत्येन्द्र सिंह तोमर गंगानगर के रहने वाले हैं और रालोद में महासचिव भी हैं। वर्ष 2020 में इनकी फर्म को बागपत स्थित राजा मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य का ठेका मिला था। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 8.50 करोड़ रुपए बताई गई है। सत्येन्द्र सिंह तोमर के अनुसार उन्होंने वर्ष 2023 में अपने हिस्से का निर्माण का काम मानकों के अनुरूप पूरा कर दिया था, जिसके बाद विभाग में भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई।

आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद विभाग द्वारा लगातार भुगतान की फाइल लटकाई गई और बजट समाप्त होने का हवाला दिया गया। इसके बाद कभी बिल प्रक्रिया लंबित बताई गई। सत्येन्द्र तोमर की फर्म के बिल की फाइल को जानबूझकर आगे नहीं बढ़ाया गया। सत्येन्द्र सिंह का विभाग पर कुल 25 लाख रुपए का भुगतान लंबित था, जिसमें मूल भुगतान, सिक्योरिटी राशि, बिल और जीएसटी शामिल थी। आरोप है कि इसी भुगतान को जारी करने और बिल पास कराने के नाम पर उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अवर अभियंता योगेंद्र कुमार ने पौने दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी। बातचीत के दौरान यह रकम घटाकर एक लाख रुपए कर दी गई।

कार्यालय गेट पर ही दबोचा सतेंद्र सिंह ने करीब दस दिन पहले एंटी करप्शन विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। टीम ने ट्रैप बिछाया और मंगलवार को सतेंद्र सिंह को केमिकल लगे नोट देकर अवर अभियंता योगेंद्र सिंह के कार्यालय भेजा। सतेंद्र सिंह ने बातचीत शुरू की और फाइल पास कराने को कहा। इस दौरान योगेंद्र सिंह ने साफ कह दिया कि बिना पैसा दिए बिल पास नहीं होंगे। सतेंद्र सिंह ने कहा कि वह अपनी साइट पर कुछ भुगतान करने के लिए जा रहे थे और कुछ रकम कार में रखी है। आरोपी योगेंद्र सिंह अपने निजी चालक नीरज पाल के साथ कार्यालय गेट पर आए और सतेंद्र को कार से रकम निकालने के लिए कहा। सतेंद्र ने जैसे ही रकम निकाल कर दी, एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया। दोनों आरोपियों से रिश्वत में ली गई एक लाख रुपये की रकम बरामद कर ली गई। आरोपियों के खिलाफ मेडिकल थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस से जुड़ी फाइलों को फिलहाल सुरक्षित और सील करने का आदेश दिया गया है।

इनकी हुई गिरफ्तारी 1. योगेंद्र सिंह निवासी गजरौला, अमरोहा। (उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में अवर अभियंता)

2. नीरज पाल निवासी छोटा हसनपुर, भावनपुर मेरठ (अवर अभियंता का निजी चालक)