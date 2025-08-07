यूपी में 3 घंटे में 3 अपराधियों का एनकाउंटर, पत्रकार हत्या के 2 शूटर और झारखंड का कुख्यात ढेर

यूपी में 3 घंटे में 3 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीतापुर हत्याकांड के दो शूटरों को और झारखंड के कुख्यात अपराधी को मार गिराया है। कुख्यात अपराधी के पास एके 47 बरामद किया गया है।

यूपी में 3 घंटे में 3 अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में पिसावां थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दो शूटरों को मार गिराया है। वहीं प्रयागराज जिले में झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन को शंकरगढ़ इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। कुख्यात अपराधी आशीष रंजन के पास एके 47 बरामद किया गया है। सीतापुर के दोनों शूटर फरार चल रहे थे।

पहला एनकाउंटर प्रयागराज में हुआ। पुलिस को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि झारखंड के धनबाद का निवासी 'हिस्ट्रीशीटर' आशीष रंजन उर्फ 'छोटू सिंह' अपने एक साथी के साथ किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयागराज जा रहा है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर एसटीएफ की प्रयागराज इकाई की एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए शिवराजपुर चौराहे के पास पहुंची। इस दौरान अभियुक्त आशीष रंजन वहां से गुजरा एसटीएफ ने उसे ललकारा तो उसने एके-47 राइफल और 9 एमएम पिस्तौल से एसटीएफ टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एसटीएफ के तीन जवान जेपी राय, प्रभंजन और रोहित बाल-बाल बच गए। जवाबी गोलीबारी में रंजन को गोली लग गई। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि एसटीएफ ने घटनास्थल से एक एके-47 राइफल, 9 एमएम पिस्तौल, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की।