UP Encounter: दौलत की भूख से खूंखार होता गया सिराज, सियासतदानों के संरक्षण में बढ़ता गया मन

राजनैतिक हस्तियों के संग रहने के दौरान शोहरत और अकूत संपत्ति की भूख के चलते जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के लोलेपुर ग्राम सभा के प्यारे पट्टी गांव निवासी सिराज ने अपराध जगत में कदम रखा। इससे पूर्व वह जिले से लेकर लखनऊ तक का सफर तय करके कई दिग्गज नेताओं का सानिध्य प्राप्त कर चुका था। इस दौरान कई नेताओं का वह सुरक्षा गार्ड रहा, तो कईयों के सानिध्य में रहकर उनके निजी कार्यो को देखता था। बड़े नेताओं का सानिध्य मिलने का परिणाम रहा कि वह बेखौफ होकर जरायम की दुनिया में कदम रखा। बताया जाता है कि वर्ष 2013 में उसने लोहरामऊ में पहली बार लाइसेंसी रायफल से फायरिंग की। इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन जिले के एक पूर्व विधायक ने उसे अपने रसूख का प्रयोग कर उसे छुड़वा दिया।

अधिवक्ता आजाद की हत्या उसने संपत्ति के विवाद में की थी। इस दौरान अधिवक्ता के भाई मुनौव्वर भी घायल हुए थे। सिराज के फरार रहने पर ढाई साल के इस अंतराल में जिले की पुलिस उसकी तलाश करने के साथ विधिक कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति तक को कुर्क कर चुकी है। पुलिस को चकमा देने वाले सिराज को यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। भदैया संवाद के अनुसार सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र में यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ में सिराज के ढेर होने की सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस अलर्ट में नजर आई।

इस दौरान पुलिस ने एहतियातन उसके मूल निवास क्षेत्र के साथ उसके पैतृक गांव और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर वहां फोर्स तैनात की गई। मूलरूप से प्यारेपट्टी निवासी सिराज अहमद पर हत्या, गैंगस्टर, रासुका समेत कुल 28 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। दो मामले सहारनपुर में दर्ज होने के बाद सिराज पर 30 मामले दर्ज हैं। अधिवक्ता की हत्या को सिराज ने देहात कोतवाली क्षेत्र के भुल्की बाईपास पर चाय की एक दुकान पर अंजाम दिया था।

इनकाउंटर की सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस सतर्क हो गई। बदमाश के पैतृक गांव प्यारेपट्टी, भुल्की, लोलेपुर समेत संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। प्रमुख चौराहों, बाजारों और गांव की गलियों में पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अफवाह या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स को रिजर्व में रखा गया है। गांवों में भी लगातार पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है।

पोस्टमार्टम के बाद शव लाने की तैयारी देहात कोतवाली प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सिराज का शव उसके घर लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। शव आने के समय भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो। एनकाउंटर के बाद किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आने वाले समय में भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी जाएगी।