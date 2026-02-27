यूपी में कर्मचारियों की चटकार होगी होली, त्योहार से पहले सीएम योगी ने दी ये खुशखबरी; जानें डिटेल

सीएम योगी ने कहा है कि होली के मौके पर सभी विभाग वेतन और मानदेय देने के लिए तय समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने तीन मार्च को भी छुट्टी घोषित कर दी है। अब होली की छुट्टी, दो, तीन और चार मार्च को रहेगी। इसके एवज में शनिवार यानि एक मार्च को सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और ट्रेजरी खुले रहेंगे।

UP News: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की होली इस बार और चटकार होगी। त्योहार से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी है। उन्हें होली से पहले मार्च के पहले ही दिन यानी शनिवार एक मार्च को सैलरी मिल जाएगी। राज्यकर्मचारियों, शिक्षकों और निगमों के कर्मचारियों के साथ ही सभी आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाई कर्मी समेत सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को त्योहार से पहले शनिवार को ही वेतन और मानदेय देने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके साथ ही होली की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। होली के मौके पर सीएम योगी ने तीन मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पहले दो और चार मार्च को ही होली का अवकाश घोषित था। अब तीन मार्च को भी अवकाश रहेगा। इसके बदले कल यानि शनिवार को सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और ट्रेजरी (कोषागार) कार्यदिवस (Working day) की तरह खुले रहेंगे।

शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम करने वाले सभी संविदा और आउटसोर्स के साथ सभी कर्मचारियों को होली से पहले शनिवार को ही वेतन देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश पर पहले ही राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने के आदेश हो गए थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को त्योहार से पहले शनिवार को ही वेतन और मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इससे कर्मचारियों को त्योहार के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना होगा।

आदेश के पालन में लापरवाही न हो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवकाश, सैलरी और पेंशन जारी के आदेश में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि त्योहार के मद्देनजर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग वेतन और मानदेय देने के लिए तय समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। तीन मार्च का अवकाश घोषित होने के बाद अब होली की छुट्टी, दो, तीन और चार मार्च को रहेगी। मुख्यमंत्री ने अवकाश और वेतन भुगतान संबंधी आदेशों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।