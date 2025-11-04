Hindustan Hindi News
बिजली विभाग के एक्सईएन, एसडीओ और जेई पर गाज, नाराज एमडी ने सस्पेंड किया

संक्षेप: यूपी के विद्युत वितरण मध्यांचल निगम प्रबंध निदेशक ने एक्सईएन, एसडीओ और जेई के निलंबन के आदेश दिए। सफाई देने पर एक्सईएन को फटकार लगाते हुए कागजात के साथ रायबरेली तलब किया।

Tue, 4 Nov 2025 11:17 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के विद्युत वितरण मध्यांचल निगम प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल मंगलवार को पुरवा वितरण खंड के मंगतखेड़ा में निरीक्षण को पहुंचीं। व्यापारियों ने काफिला रोककर बाजार में ट्रांसफार्मर असुरक्षित तरीके से खुले में रखे जाने और एक्सईएन के अभद्रता की शिकायत की। स्थलीय निरीक्षण में नाराज एमडी ने एक्सईएन, एसडीओ और जेई के निलंबन के आदेश दिए। सफाई देने पर एक्सईएन को फटकार लगाते हुए कागजात के साथ रायबरेली तलब किया।

मंगतखेड़ा में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सोमवार से शुरू हुआ। मंगलवार को यहां निरीक्षण के लिए प्रबंध निदेशक मध्यांचल को पहुंचना था। इस पर एक्सईएन पुरवा विष्णु दयाल यादव सुबह ही मंगतखेड़ा पहुंच गए। यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर व्यापारी आक्रोशित थे। एक्सईएन को देखते ही व्यापारियों ने विरोध जताया। इसपर एक्सईएन ने व्यापारियों को धमकाया। इससे नाराज व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह के अगुवाई में एमडी का काफिला रोककर बाजार में खुले में रखा ट्रांसफार्मर दिखाया। साथ ही एक्सईएन के धमकाने की जानकारी दी।

कागजात के साथ मीटिंग में रायबरेली तलब किया

कार्य में लापरवाही और शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एमडी ने मौके पर ही एक्सईएन, एसडीओ और जेई को निलंबित किए जाने के आदेश दिए। एक्सईएन ने अपनी सफाई में बोलना चाहा तो उन्हें फटकार लगाते हुए कागजात के साथ मीटिंग में रायबरेली तलब किया। हालांकि, देर शाम तक तीनों अधिकारियों के निलंबन का आदेश जनपदीय अधिकारियों के पास नहीं पहुंचा था।

लखनऊ के जानकीपुरम व मोहनलालगंज में आज बिजली गुल रहेगी

वहीं लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज उपकेंद्र बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इससे विशाल हॉस्पिटल, एल्डिको कुर्सी रोड, सेक्टर-जी प्रभावित रहेगा। वहीं जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-छह उपकेंद्र के सेक्टर-तीन व चार में सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली गुल रहेगी। वहीं जानकीपुरम सेक्टर-आई उपकेंद्र के सरैया टोला, कमता चौराहा में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आंशिक बिजली बंद रहेगी। मोहनलालगंज उपकेंद्र दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक बिजली गुल रहेगी।

