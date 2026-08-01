काम की बात: यूपी में बिजली बिल की समस्याओं के लिए आज से स्पेशल कैंप, इन शिकायतों का होगा समाधान
यूपी में बिजली बिल की समस्याओं के लिए आज से विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप आज से 31 अगस्त तक लगाए जाएंगे। इन कैंप में बिल संशोधन, मीटर टैरिफ, मोबाइल नंबर अपडेट से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
यूपी में प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं के बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शनिवार (1 अगस्त) से 31 अगस्त तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। खंडीय, उपखंडीय सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के कार्यालयों पर लगने वाले इन कैंप में बिल संशोधन, मीटर, टैरिफ, मोबाइल नंबर अपडेट और स्मार्ट एप से जुड़ी शिकायतों का समाधान होगा। कैंप लगाने संबंधी आदेश पावर कॉरपोरेशन के एमडी नितीश कुमार ने जारी किए हैं।
नितीश कुमार के मुताबिक इस अभियान के लिए अधीक्षण अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है। समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व डिस्कॉम स्तर पर निदेशक (वाणिज्य) और पावर कॉरपोरेशन के स्तर पर निदेशक (वाणिज्य) को दिया गया है। कैंप में आने वाले सभी उपभोक्ताओं की शिकायत अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैंप में मिलने वाली हर शिकायत को 1912 हेल्पलाइन पर पंजीकृत किया जाएगा और शिकायतकर्ता का सही विवरण दर्ज किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि समस्या का समाधान होने के बाद उपभोक्ता को मोबाइल नंबर पर मैसेज या वॉट्सएप करके इसकी जानकारी दी जाएगी। समाधान के बाद उपभोक्ताओं से 1912 से संपर्क करके फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। नितीश कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को कैंप में जाए बिना यानी, 1912 या वॉट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज करवाने की भी सुविधा दी जाएगी।
बिल संशोधन से संबंधित मामलों में बिल रिवीजन इन्फॉर्मेशन मेमो (बीआरआईएम) के माध्यम से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा बिल संशोधन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की लिए किया जा रहा है। कैंप में अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी व सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का फौरन समाधान हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं के बैठने और पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था रखें। कैंप में पर्याप्त लैपटॉप व अन्य उपकरण रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय से दर्ज करके उनका समाधान करवाया जा सके।
हर दिन होगी कैंप के काम की समीक्षा
हर दिन शाम को कैंप में आई शिकायतों और उनके समाधान की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश स्तर पर भी कैंपों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी। हर डिस्कॉम में लगे कैंपों में मिली शिकायतों और उनमें से समाधान हो चुके मामलों की जानकारी मुख्यालय को हर दिन उपलब्ध करवाई जाएगी। लोगों को बिजली बिल से जुड़ी हर समस्या का समाधान देने की कोशिश की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें