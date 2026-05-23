UP Electricity Crisis: बिजली संकट ऐसा लोग सड़कों पर काट रहे चक्कर, एक दंपति ने पॉवर हाउस में डाला डेरा
यूपी के कई शहरों में बिजली संकट है। लखनऊ में लोगों को पता चला कि रात में बिजली आना मुश्किल है। ऐसे में परेशान लोग सड़कों पर चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों ने एक होटल में कमरा लेकर सोना पंसद किया, ताकि अगले दिन समय से ड्यूटी जा सकें।
UP Electricity Crisis: यूपी के कई शहरों में बिजली संकट है। लखनऊ में लोग इससे परेशान हो उठे हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में रात 11 बजे एबीसी केबल जल गया। बिजली गुल हो गई। घंटों बिजली नहीं आने पर राकेश प्रसाद पत्नी संग पॉवर हाउस पहुंचे तो पता चला कि रात में बिजली आना मुश्किल है।
किराए पर रहने के कारण उनके पास इनवर्टर भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने पास में ही एक होटल में कमरा लेकर सोना पंसद किया, ताकि अगले दिन समय से ड्यूटी जा सकें। लोगों का कहना है कि घंटों बिजली जाने के बाद कुछ देर के लिए आती भी है तो वोल्टेज इतना धीमा रहता है कि पंखा और कूलर तक ढंग से काम नहीं करते।
सड़कों पर चक्कर काट रहे सोने के लिए होटल सहारा
इंदिरा नगर के सेक्टर 25 पॉवर हाउस से गुरुवार की देर रात आपूर्ति बाधित होने से ए और बी ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों सहित आम्रपाली व आसपास के क्षेत्रों में बत्ती गुल हो गई। अमन कुमार का घर भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। इनवर्टर से पंखा चला कर कुछ देर वह परिवार के साथ बैठे रहे। जब गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो परिवार सहित अपनी कार में एसी चलाकर घर के बाहर कुछ देर बैठे। फिर परिवार सहित शहर की सड़कों पर घूमने लगे। परिवार संग ढाबे में खाना खाया। घंटों के बाद पड़ोसी से फोन पर बिजली आने का पता चला तो आधी रात को घर लौटे।
दंपति ने अंबेडकर पॉवर हाउस में रात भर डाला डेरा
एकतानगर के कुछ हिस्सों में गुरुवार रात करीब 12 बजे फॉल्ट के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे परेशान उपभोक्ता सचिन अपनी पत्नी के साथ अंबेडकर पॉवर हाउस पहुंचे। वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि उस समय कोई लाइनमैन उपलब्ध नहीं है। इस पर दंपति ने पॉवर हाउस पर ही डेरा डाल दिया। करीब साढ़े तीन बजे लाइनमैन उनके साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि लाइनमैन ने आवश्यक उपकरणों के अभाव का हवाला देते हुए शुक्रवार सुबह तक फॉल्ट ठीक करने की बात कही, जिसके बाद टीम वापस लौट आई। इसके बाद सचिन दोबारा पॉवर हाउस पहुंचे और बिजली बहाल होने तक वहीं डटे रहे। शुक्रवार सुबह फॉल्ट दुरुस्त होने और बिजली आपूर्ति सामान्य होने के बाद ही वह अपने घर लौटे।
आधी रात को सड़क जाम कर दी
जानकीपुरम जोन के भुइयां देवी मंदिर और कुटवा रोड पर देर रात एबीसी केबल डालने के काम में देरी और बिजली गुल होने से नाराज उपभोक्ताओं ने चक्काजाम कर दिया। कर्मचारियों की कमी के कारण चौबीस घंटे बाद भी कृष्ण लोक नगर और फैजुल्लागंज क्षेत्र की बिजली सुचारू नहीं हो सकी थी। मौके पर पहुंचे एई संतोष विश्वकर्मा को स्थिति संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया जा सका। आपूर्ति सामान्य न होने पर स्थानीय लोगों ने अब उपकेंद्र के घेराव की चेतावनी दी है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें