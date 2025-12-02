यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, दिसंबर के बिल में 5.56% जुड़कर आएगा

संक्षेप: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन ने दिसंबर में बिल पर लिए जाने वाले अधिभार शुल्क की दर जारी कर दी है। दिसंबर के बिल में 5.56% जुड़कर आएगा।

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर में बिजली झटका देगी। उनके बिलों में 5.56% जुड़कर आएगा। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन ने दिसंबर में बिल पर लिए जाने वाले अधिभार शुल्क की दर जारी कर दी है। इस साल सितंबर में हुई अतिरिक्त ऊर्जा और ईंधन खरीद की भरपाई की प्रतिपूर्ति के लिए यह अधिभार लगाया गया है।

कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं से दिसंबर में बिल के अतिरिक्त 264 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली पर आपत्ति जताई है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि वह इस तरह की हर महीने हो रही वसूली के खिलाफ नियामक आयोग जाएंगे। आयोग को अपने इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उपभोक्ताओं का पहले ही बिजली कंपनियों पर 51 हजार करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे में उसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है बल्कि उनसे अतिरिक्त वसूली जारी है।

बकायेदारों से करें घर-घर संपर्क, ओटीएस का लाभ लेने को करें प्रेरित यूपी पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए घर-घर संपर्क करें। एक दिसंबर से प्रदेश में ओटीएस लागू हुई है, जिसमें ब्याज में 100 प्रतिशत और मूल बकाया पर 25 प्रतिशत की छूट दी जानी है। डॉ. गोयल ने कहा कि यह सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाएं और बकायेदारों का पंजीकरण करवाएं। उन्होंने हर योजना के प्रचार-प्रसार के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बताएं कि इस योजना के तमाम फायदे केवल उनके लिए हैं। वे बकाया बिल से निजात पाने के अलावा तमाम कानूनी कार्रवाई से भी बच सकते हैं।