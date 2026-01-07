स्मार्ट मीटर के दाम हुए कम, बिजली उपभोक्ताओं को ऐसे मिलेगा 900 रुपये का फायदा
यूपी में अब बिजली का नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लिए 2800 के बजाय 1900 रुपये देने पड़ सकते हैं। यही नहीं, थ्री फेज मीटर के लिए तय 4100 रुपये के दाम में भी इतनी ही कमी हो सकती है। दरअसल, यह रकम केंद्र से मिल रही सब्सिडी के एवज में कम की जाएगी। विद्युत अधिनियम-2003 की व्यवस्था के मुताबिक सब्सिडी की रकम का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को नियामक आयोग ने सिंगल फेज स्मार्ट मीटर के दाम 2800 और थ्री फेज के लिए 4100 रुपये तय किए हैं।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि नए कनेक्शन में आरडीएसएस योजना के मीटर लगाए जा रहे हैं, लिहाजा यह सब्सिडी नए कनेक्शन धारकों को मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने के लिए रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की थी। मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं से पैसा नहीं लेना था और केंद्र सरकार इस पर 900 रुपये की सब्सिडी दे रही है। यही मीटर अब नए कनेक्शन में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए तय दाम में सब्सिडी की रकम भी घटाई जानी चाहिए।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरडीएसएस पहले 31 मार्च 2026 तक के लिए थी। इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुदान की स्थिति यथावत रखने पर सहमति भी ले ली है। ऐसे में बिजली कंपनियों को सब्सिडी की रकम का लाभ उपभोक्ताओं को देनी होगी। अवधेश ने कहा कि स्लैब व्यवस्था से 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वालों को नुकसान हो रहा है। उन्हें भी इससे राहत होगी। केंद्रीय सलहाकार समिति के सदस्य अवधेश ने कहा कि इस आशय का प्रस्ताव उपभोक्ता परिषद की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।