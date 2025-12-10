यूपी में बिजली बिल राहत योजना हिट, 3.62 लाख उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, 282 करोड़ का मिला राजस्व

संक्षेप: यूपी बिजली बिल राहत योजना उपभोक्ताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अब तक 3 लाख 62 से अधिक उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं। जिससे कुल 282.91 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं, बिजली चोरी के मामलों में भी 4911 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

यूपी में बिजली बिल राहत योजना उपभोक्ताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अब तक नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड श्रेणी के 362854 उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं। जिससे कुल 282.91 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं बिजली चोरी के मामलों में भी 4911 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

बुधवार को विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक में यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने खराब प्रदर्शन के कारण कानपुर, बांदा, सीतापुर, गोरखपुर एवं झांसी के पांच मुख्य अभियंताओं को चेतावनी दी गई, जबकि मिर्जापुर के मुख्य अभियंता का स्थानांतरण किया गया। साथ ही कासगंज के सहायक अभियंता सुशील कुमार को एडवर्स एंट्री और मिर्जापुर के सहायक अभियंता आसुतोष कुमार को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

डॉ आशीष गोयल ने कहा कि नेवर पेड एवं चोरी के प्रकरणों में रजिस्ट्रेशन की प्रगति बेहद धीमी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया, “एक-एक बकायेदार से संपर्क कर योजना का लाभ बताएं और बकाया जमा कराएं। जिन क्षेत्रों में प्रगति खराब मिलेगी, उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने प्रचार-प्रसार को और प्रभावी बनाने के लिए मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, सोशल मीडिया, कॉलर ट्यून, समाचार पत्र, पंपलेट और जिला प्रशासन की मदद से प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक योजना की सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए।

योजना के तहत पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है। जल्दी पंजीकरण कराने और बकाया जमा करने पर उपभोक्ताओं को और अधिक लाभ मिलेगा। बिजली चोरी मामलों में भी मुकदमों से छुटकारा मिलेगा।