बीजेपी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर चुनावी एजेंडा तैयार कर रही है। तो विपक्ष अयोध्या के चढ़ावे और केशव मौर्य के बयान को लेकर बीजेपी को घेर रही है।

अयोध्या के बाद अब मथुरा के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। मथुरा में आयोजित पार्टी की दो दिवसीय चिंतन बैठक में 'मथुरा पंचामृत' के रूप में पांच प्रमुख मुद्दों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिनमें कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण सबसे अहम है। हालांकि, बीजेपी के इस दांव पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है।

क्या है बीजेपी का 'मथुरा पंचामृत' एजेंडा? रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा की बैठक में बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए जिन पांच प्रमुख स्तंभों पर सहमति बनाई है, वे इस प्रकार हैं:

इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव और डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को 2017 से पहले और बाद के उत्तर प्रदेश के बदलाव को याद दिलाने पर जोर दिया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सपा और विपक्षी गठबंधन का नैरेटिव नहीं चलेगा और पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुटता से जुट जाएं। सरकार का हर काम लोगों को बताएं। वहीं सीएम योगी ने कहा जनता को बताएं कि 2017 से पहले यूपी की हालत क्या थी और क्या है।

मथुरा मंथन में तय हुआ कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर माफिया राज के खात्मे को ब्रांड योगी की ताकत बताकर चुनाव का दमदार मुद्दा बनाएगी और विपक्ष के वोटों को बिखेरने के एजेंडे का भी करारा जवाब देगी।

विपक्ष का तीखा पलटवार बीजेपी की तरफ से कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाए जाने के बाद विपक्षी दलों ने व्यक्तिगत और राजनीतिक हमलों के जरिए मोर्चा खोल दिया है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर सीधा निशाना साधते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि उन्हें न कोई भजन पता है और न ही वे पूजा-पाठ करते हैं, बल्कि उन पर तो माता के जागरण की फर्जी पर्चियां छपवाकर चंदा वसूलने का मामला दर्ज रहा है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अयोध्या के विकास और मंदिर निर्माण से जुड़े चंदा चोरी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में इनके हालात खराब हैं और वहां के चढ़ावे में अनियमितताओं के कारण भगवान राम इनसे नाराज हैं, इसलिए अब ध्यान भटकाने के लिए मथुरा की बात की जा रही है।