यूपी विधानसभा चुनाव 2027: सहारनपुर में पत्रकारों से बातचीत में मसूद ने साफ कर दिया कि वे अपनी पार्टी के हितों और आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाते रहेंगे और किसी दबाव में नहीं झुकेंगे।

संसद के विशेष सत्र में पेश होने जा रहे परिसीमन विधेयक पर इमरान मसूद ने इसका समर्थन करने वाले दलों पर तीखा हमला बोला।

2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया लखनऊ दौरे और इमरान मसूद को 'जोश में बयान देने के साथ-साथ काम करने' की नसीहत देने के बावजूद सहारनपुर सांसद के तेवर नरम नहीं पड़े हैं।

सहारनपुर में पत्रकारों से बातचीत में मसूद ने साफ कर दिया कि वे अपनी पार्टी के हितों और आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाते रहेंगे और किसी दबाव में नहीं झुकेंगे।

'कांग्रेस को खत्म करने की कीमत पर बातचीत नहीं' सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत रुकने से जुड़े सवाल पर इमरान मसूद ने सपा के एकतरफा फैसलों पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने दोटूक कहा, "जो सूची जारी की गई है, वो उनकी है। जो घोषणापत्र जारी किया गया है, वो भी उन्हीं का है... जब भी बातचीत फिर से शुरू होगी, हम उसमें शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस के आत्मसमर्पण करने या पूरी तरह खत्म हो जाने की कीमत पर बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है।"

सपा नेताओं की ओर से उनके बयानों पर जताई जा रही नाराजगी पर पलटवार करते हुए मसूद ने सवाल किया कि उन्होंने आखिर किसके खिलाफ तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, "मैंने अपनी पार्टी के लिए बात की है, और मैं अपनी पार्टी के लिए बोलता रहूंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं।"

तीखा बोलोगे, तो तीखा सुनने के लिए भी तैयार रहो: इमरान मसूद सपा सांसदों की बयानबाजी का जवाब देते हुए इमरान मसूद ने बेहद सख्त लहजे में कहा, "अगर आप तीखा बोलेंगे, तो बदले में तीखे शब्द सुनने के लिए भी तैयार रहें। आप ऐसा व्यवहार ही क्यों करते हैं जिससे ऐसी प्रतिक्रिया आए? अगर आप हमारे बारे में बातें कहेंगे, तो आपको भी कुछ सुनने की उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने आपके बारे में कुछ बुरा या नकारात्मक नहीं कहा है। बताइए, इसमें 'तीखा' या 'कड़वा' क्या है? आप हमें इस तरह कोने में नहीं धकेल सकते—चीजें ऐसे नहीं चलतीं।"

परिसीमन बिल पर क्या बोले इमरान मसूद? संसद के विशेष सत्र में पेश होने जा रहे परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) पर भी इमरान मसूद ने केंद्र सरकार और इसका समर्थन करने वाले दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस बिल के जरिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करना चाहती है।

मसूद ने कहा, "इस देश में जिस किसी को भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सच्ची चिंता है, वह इस बिल का विरोध करेगा। भाजपा इस परिसीमन के जरिए सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। देखिए उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम में क्या किया; जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वे वास्तव में आत्मघाती कदम उठा रहे हैं।"