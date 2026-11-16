यूपी चुनाव: कांग्रेस और सपा में कैसे बंटेगी सीट, राहुल ने मांगीं 181, अब क्या करेंगे अखिलेश?

यूपी के सियासी गलियारे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि सपा-कांग्रेस आखिर किस तरह से अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट करेंगे। अब 17 नवंबर से लखनऊ में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत भी शुरू होने जा रही है।

अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस ने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए 181 सीटें मांगी हैं।

उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस ने गठबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि, चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान सामने आ रही है। सबसे बड़ा पेंच कांग्रेस की डिमांड पर फंसा है, क्योंकि HT लीडरशिप समिट के मंच से खुद अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस ने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए 181 सीटें मांगी हैं।

अखिलेश के इस खुलासे के बाद से ही राज्य के सियासी गलियारे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि सपा-कांग्रेस आखिर किस तरह से अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट करेंगे। अब 17 नवंबर से लखनऊ में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत भी शुरू होने जा रही है।

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग और दिल्ली में बैठक लखनऊ में होने वाली इस अहम बैठक से पहले कांग्रेस ने अपनी दावेदारी मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक की गई है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उन 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है, जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहती है।

कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि पार्टी ने अपनी लिस्ट सपा को सौंप दी है और अब विधानसभा-वार जीत की संभावना के आधार पर बातचीत होगी। नेताओं के अनुसार, मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना है और यह लड़ाई सीटों की संख्या के बजाय जीत सुनिश्चित करने की है।

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से कहा, "मैं तो ऑफिशियली कई बार आपको बता ही चुका हूं कि हमने उनको लिस्ट दी हुई है और अब एक दिन बाद सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो रही है। हमारे लक्ष्य बीजेपी को हराना है। निश्चित तौर पर दोनों का लक्ष्य एक ही है। बीजेपी को हराना और देश की जनता को इस तानाशाह सरकार से मुक्त कराना है।"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन की पहली बैठक कल होगी। 181 सीटों की मांग पर उन्होंने कहा, “मैं अपने स्तर पर सीटों के इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकती। शीर्ष नेतृत्व ने आपस में इस पर चर्चा की होगी या कोई लिस्ट दी होगी। हम सभी से, राज्य के नेताओं से भी सुझाव मांगे गए थे।”

उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि 2024 में हमने देखा कि INDIA गठबंधन कितना मजबूत और स्वीकार्य है। मुझे लगता है कि 2027 में गठबंधन का प्रदर्शन 2024 से भी बेहतर होगा।”

समाजवादी पार्टी का रुख और पुराने आंकड़ों का हवाला दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के खेमे से मिल रही खबरों के अनुसार, सपा कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही है। सपा के कई नेताओं ने कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और पुराने चुनावी आंकड़ों का हवाला दिया है।

सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी। उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं। पिछली बार तुमने लड़के देख लिया, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है।"

वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे महज 2 सीटों पर जीत मिली थी और केवल 4 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। सपा के कुछ नेताओं का तर्क है कि दो विधायकों वाली पार्टी को 50 सीटें देना भी बड़ी बात होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों और सपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बेहद सतर्क है। 2017 में जब दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर उतरी थी लेकिन सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी थी।

गठबंधन के सामने और क्या हैं चुनौतियां? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के सामने इस समय दोहरी चुनौती है।

राज्य में ओबीसी वर्ग के कुछ हिस्सों और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के नए गठबंधन- 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की सक्रियता ने सपा के लिए सियासी समीकरणों को जटिल बना दिया है।

ऐसे माहौल में सपा नेतृत्व नहीं चाहेगा कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ किसी तरह की सार्वजनिक खटास बढ़े, जिससे विपक्षी वोटों के बिखराव का संदेश जाए।