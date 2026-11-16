यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने उठाया राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रखी ये डिमांड

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सवाल यह है कि क्या जांच के नाम पर जनता और सुप्रीम कोर्ट दोनों को गुमराह किया गया?

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर अपना हमला और तेज कर दिया है। पार्टी ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक नई और स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है, जो सीधे और केवल सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "चुप्पी" को देश के लिए बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोगों की आस्था के साथ धोखा करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर हिंदी में एक पोस्ट साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने लिखा, "चंदा चोरी, आस्था से धोखा। जैसा कि कहा जाता है, चोरी कभी छिपती नहीं; देर-सवेर उसका पर्दाफाश होना ही है।" उन्होंने दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर रोज हो रहे नए खुलासे भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़े लोगों को बचाने की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों की पोल खोल रहे हैं।

'जनता और सुप्रीम कोर्ट दोनों की आंखों में धूल झोंकी गई' जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सवाल यह है कि क्या जांच के नाम पर जनता और सुप्रीम कोर्ट दोनों को गुमराह किया गया? उन्होंने कहा, "यह साफ है कि दो SIT बनाई गईं- एक जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए और दूसरी कोर्ट की आंखों में।"

सरकार के बयानों में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि 20 जुलाई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहली टीम कोई जांच नहीं कर रही थी, तो फिर 4 अगस्त को विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने उसी टीम की शुरुआती जांच का हवाला क्यों दिया? उन्होंने पूछा कि क्या सदन को गलत जानकारी दी गई या फिर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया? रमेश ने यह भी सवाल किया कि अगर कोई जांच हुई ही नहीं थी, तो किस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने 6 जुलाई को चंपत राय को 'क्लीन चिट' दे दी?

दोनों SIT में एक ही अफसर होने और 'दोहरे मापदंड' पर उठाए सवाल जांच की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करते हुए जयराम रमेश ने आईजी किरण एस. की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किरण एस. पहली टीम का हिस्सा थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी के प्रमुख भी बन गए। अगर पहली टीम जांच नहीं कर रही थी, तो उसमें उनकी क्या भूमिका थी? और अगर उस टीम ने ट्रस्ट को कोई रिपोर्ट सौंपी, तो किस अधिकार और किसके आदेश से ऐसा किया गया?

रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश में साफ लिखा था कि एसआईटी एक फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ मिलकर ट्रस्ट के कामकाज से जुड़े अपराधों की जांच कर रही है और स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी जानी है। उन्होंने पूछा, "अगर 17 अगस्त को एसआईटी की कोई रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने की खबरें सही हैं, तो यह किसके आदेश पर हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई थी? कोर्ट के लिए गोपनीय रिपोर्ट और ट्रस्ट के लिए खुली रिपोर्ट—यह दोहरा मापदंड क्यों?"

उन्होंने 23 सितंबर को दाखिल की गई चार्जशीट के सिर्फ काउंटिंग सेंटर के आठ कर्मचारियों तक सीमित रहने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इसमें ट्रस्ट के कामकाज और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका को शामिल क्यों नहीं किया गया।

कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें और पीएम मोदी से सवाल जयराम रमेश ने कहा कि जब एक ही अधिकारी की जांच रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दी जाती है, तो जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से तीन प्रमुख मांगें सामने रखीं-

मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में जिक्र की गई पहली एसआईटी के गठन की अधिसूचना और उसके कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) को सार्वजनिक किया जाए।

पहली टीम की अंतरिम और अंतिम दोनों रिपोर्ट्स सार्वजनिक की जाएं, और यह बताया जाए कि किस अधिकार के तहत ये रिपोर्ट्स ट्रस्ट को दी गईं।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक नई, स्वतंत्र एसआईटी बनाई जाए, जो सीधे कोर्ट को रिपोर्ट करे और ट्रस्ट के कामकाज समेत हर पहलू की जांच करे।