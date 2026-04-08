मुरादाबाद पर फतह अभी भी भाजपा का सपना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की चुनौती आज भी बरकरार

6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव केवल एक दल का गठन नहीं, बल्कि मुरादाबाद की पारंपरिक सियासत में सत्ता के नए ध्रुवीकरण की प्रस्तावना थी। इसने दशकों से चले आ रहे पुराने समीकरणों को चुनौती देते हुए मंडल के राजनैतिक फलक पर एक नए वैचारिक विकल्प की नींव रखी।

UP Elections: 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव केवल एक दल का गठन नहीं, बल्कि मुरादाबाद की पारंपरिक सियासत में सत्ता के नए ध्रुवीकरण की प्रस्तावना थी। इसने दशकों से चले आ रहे पुराने समीकरणों को चुनौती देते हुए मंडल के राजनैतिक फलक पर एक नए वैचारिक विकल्प की नींव रखी। लेकिन 46 वर्षों के इस लंबे सफर और केंद्र व राज्य की सत्ता में प्रचंड मौजूदगी के बावजूद, मुरादाबाद जिले में भाजपा के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन’ की चुनौती आज भी एक कसक बनकर खड़ी है।

भाजपा के गठन के बाद से अब तक दस विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन पार्टी आज भी उस ‘सर्वश्रेष्ठ’ आंकड़े के लिए तरस रही है जो उसने 1993 में राम लहर के दौरान हासिल किया था। तब संभल और अमरोहा भी मुरादाबाद जिले का हिस्सा थे और पार्टी ने 12 में से 8 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 1989 में चंदौसी से करन सिंह ने पार्टी का जो खाता खोला था, वह सफर 1991 और 1996 में 7-7 सीटों तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद ग्राफ गिरता चला गया। भाजपा के 1980 में गठन के बाद दस चुनाव हो चुके हैं। 1989 में चंदौसी से करन सिंह ने पार्टी का जिले में खाता खोला था।

भाजपा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तरस रही है। राम लहर में पार्टी ने 12 में 8 सीटें पार्टी ने जीतीं थीं अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। मुरादाबाद सपा का गढ़ यूं ही नहीं कहलाता है। सीटवार ऐसे समीकरण हैं कि भाजपा के लिए हर चुनाव पहाड़ चढ़ने जैसा रहता है। लाख प्रयासों के बाद भी भाजपा कुछ सीटों पर तो हर चुनाव में मात खाती है। भाजपा अभी तक विपक्षी दलों के चुनावी समीकरणों की काट नहीं तलाश सकी (सिवाय कुंदरकी उप चुनावके)। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की बात हो या अपनी अन्य उपलब्धियां पहुंचाने का मामला हो भाजपा नतीजे अपने पक्ष में करने में नाकाम रही है।

1997 में अमरोहा और 2011 में संभल मुरादाबाद से अलग हुआ। इतिहास देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मोदी लहर में भाजपा से सर्वेश सिंह पहले सांसद बने। उसके बाद और पहले भाजपा से कोई नहीं जीता। विधानसभा चुनाव में 2017 से योगी युग की शुरुआत हुई तो मुरादाबाद में कुल 6 में दो सीटें कांठ और नगर ही भाजपा की झोली में आई थीं। नगर में 2022 में भी भाजपा रिपीट हो गई लेकिन कांठ में सीट गंवानी पड़ी और भाजपा महज एक सीट पर सिमट गई। बाद में कुंदरकी सीट पर उप चुनाव हुआ तो भाजपा ने यह सीट जीत कर 2017 जैसे आंकड़े बना लिए। यह बात अलग है कि पब्लिक का चुनाव हारने के बाद भी मौजूदा समय में मुरादाबाद में भाजपा के पांच एमएलसी हैं। भाजपा के गठन के बाद अगले चुनाव में भाजपा का स्कोर शून्य रहा।

महानगर में राजेंद्र अग्रवाल बने थे पहले अध्यक्ष महानगर भाजपा की बात करें तो यहां से 1994 में पहले अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल बने। तमाम उतार चढ़ाव और सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहते हुए पार्टी ने उतार चढ़ाव झेले। दूसरे अध्यक्ष के रूप में प्रेम शंकर शर्मा की ताजपोशी कठिन दौर में रही। किशन लाल सिक्का तीसरे और राजीव चन्ना चौथे अध्यक्ष बने। फिर मनोज गुप्ता ने कमान संभाली और इसके बाद डा. श्री ओम गुप्ता बने। अध्यक्ष रहते हुए उनका निधन हुआ तो रितेश गुप्ता कार्यवाहक अध्यक्ष बने फिर वह अब तक के सबसे लंबे समय (2009 से 2016) तक रहने वाले अध्यक्ष बने। रितेश गुप्ता और राजीव चन्ना ही इन अध्यक्षों में विधायक बन सके। रितेश के बाद धर्मेंद्र नाथ मिश्रा और फिर संजय शर्मा अध्यक्ष बने। वर्तमान में गिरीश भंडूला महानगर के अध्यक्ष हैं। वह कहते हैं भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि है यह लगातार साबित होता आया है।

भूपेंद्र चौधरी और नैपाल सिंह रहे मंत्री, सत्यपाल सैनी सांसद बन चुके अस्सी के दशक में जब भाजपा बनी तो मुरादाबाद जिले में हंसराज पहले जिलाध्यक्ष बने। बाद में राम कुमार यादव, डा. नैपाल सिंह, राम किशोर चौहान , विजय प्रकाश त्यागी, भूपेंद्र चौधरी, भीष्म शर्मा, नरेंद्र सिंह, राकेश सिंह, सत्यपाल सिंह सैनी, हरिओम शर्मा, राजपाल सिंह अध्यक्ष बने। वर्तमान में आकाश पाल दो बार से अध्यक्ष हैं। इनमें भूपेंद्र चौधरी और डा. नैपाल सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। वहीं सत्यपाल सिंह सैनी संभल से सांसद चुने गए। आकाश पाल कहते हैं कि पार्टी को हमारे पूर्व नेताओं ने खून पसीने से सींचा है। भाजपा में कोई कहीं भी पहुंच सकता है इसमें संदेह नहीं है।

महानगर अध्यक्ष का कार्यकाल राजेंद्र अग्रवाल 1994

प्रेम शंकर शर्मा 1995

किशन लाल सिक्का 1998

राजीव चन्ना 2000

मनोज गुप्ता 2003

डा श्री ओम 2007

रितेश गुप्ता 2009

महेंद्र गुप्ता 2016

धर्मेंद्र मिश्रा 2019

संजय शर्मा 2023

गिरीश भंडूला 2025

सबसे ज्यादा सीटें राम लहर में भाजपा ने जीतीं भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें 1993 में राम लहर में जीतीं। इससे पहले 91 के चुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीती थीं और 1996 के चुनाव में भी 7 सीटें जीतीं। लेकिन तब अमरोहा और संभल मिलाकर 12 सीटें मुरादाबाद जिले में हुआ करती थीं। विपक्ष में पहले कांग्रेस फिर जनता दल का दबदबा रहा। इसके बाद सपा-बसपा का दौर चला।

जिलाध्यक्ष भाजपा, आकाश पाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव सभी जाति वर्ग को आवास, पेंशन, बिजली आदि का लाभ दिया है। विपक्ष ने सिर्फ गुमराह कर वोट हासिल किए। यह बात अब मतदाता के समझ में आने लगी है। हमारा संगठन फील्ड में काम करता है भाजपा सरकार और योदनाओं को सराहा जा रहा है। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। उम्मीद है अगले चुनाव में परिणाम भी भाजपा के पक्ष में ही होंगे।

महानगर अध्यक्ष कांग्रेस, हाजी जुनैद इकराम ने कहा कि भाजपा हमेशा हिन्दू मुस्लिम करती है। मुरादाबाद की सेकुलर जनता है वह कभी भी भाजपा को जिताना नहीं चाहती। इसी वजह से उनका प्रदर्शन ऐसा रहता है।