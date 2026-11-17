मंथन के दौरान नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सपा के जातीय समीकरणों और सामाजिक गठबंधन को मात देने के लिए भाजपा को अपने मूल वैचारिक मुद्दे यानी हिंदुत्व को और धार देनी होगी, साथ ही डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को हर घर तक पहुंचाना होगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए मथुरा में चल रही भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दो दिवसीय रणनीति बैठक के पहले दिन संगठन और सियासी समीकरणों पर गहन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की काट कैसे निकाली जाए। पार्टी ने इसके जवाब में हिंदुत्व की धार तेज करने और विकास के एजेंडे को मजबूती से जनता के बीच ले जाने की रूपरेखा तैयार की है।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मंथन के दौरान नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सपा के जातीय समीकरणों और सामाजिक गठबंधन को मात देने के लिए भाजपा को अपने मूल वैचारिक मुद्दे यानी हिंदुत्व को और धार देनी होगी, साथ ही डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को हर घर तक पहुंचाना होगा।

जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने बढ़ाई चिंता राजनीतिक रणनीति के साथ-साथ संगठनात्मक मोर्चे पर भी कई अहम मुद्दे उठे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कई नेताओं ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में पनप रही नाराजगी पर चिंता जताई। नेताओं का मानना था कि अगर समय रहते कार्यकर्ताओं के असंतोष और उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया गया, तो आगामी चुनावों में पार्टी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संगठन को नीचे तक सक्रिय और संतुष्ट रखने पर खास ध्यान देने की बात कही गई।

सूत्रों के अनुसार, बी.एल. संतोष ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रमुख वैचारिक और संगठनात्मक लक्ष्यों में से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा पड़ाव था, जिसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि पार्टी के एजेंडे में शामिल कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी बाकी हैं, जिन्हें आगे पूरा करना है। कुल मिलाकर इस दो दिवसीय बैठक का मकसद संगठन की तैयारियों की समीक्षा करना, अंदरूनी नाराजगी को सुलझाना और यूपी में पार्टी की जीत की राह को और मजबूत करना है।