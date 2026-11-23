यूपी विधानसभा चुनाव 2027: पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों के नेताओं की ओर से आ रहे अलग-अलग बयानों के कारण गठबंधन को लेकर संशय की स्थिति बन रही थी। इस असमंजस को दूर करने के लिए रखी गई इस मुलाकात में दोनों तरफ के प्रमुख पदाधिकारी नेगोशिएशन टेबल पर बैठे।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के दिल्ली स्थित आवास पर दोनों दलों के नेताओं की पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि, इस बैठक के महज 15 से 20 मिनट में ही खत्म हो जाने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों के नेताओं की ओर से आ रहे अलग-अलग बयानों के कारण गठबंधन को लेकर संशय की स्थिति बन रही थी। इस असमंजस को दूर करने के लिए रखी गई इस मुलाकात में दोनों तरफ के प्रमुख पदाधिकारी नेगोशिएशन टेबल पर बैठे। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद मौजूद रहे। वहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राजीव राय और सांसद इकरा हसन ने हिस्सा लिया।

इस संक्षिप्त बैठक का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना था कि दोनों दल एकजुट हैं और आगामी चुनाव मिलकर लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

181 सीटों की मांग और सियासी पेच मुलाकात भले ही 15 मिनट चली हो, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच का पेच अभी भी बरकरार है। कांग्रेस ने सपा को करीब 181 सीटों की सूची सौंपी है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सीटों के आवंटन का आधार 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन को बनाया जाए, जिसमें पार्टी ने गठबंधन के तहत 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का जोर संख्या से ज्यादा 'जिताऊ' सीटों पर है, ताकि वह उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को फिर से खड़ा कर सके।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी का तर्क है कि यह विधानसभा चुनाव है, इसलिए 2022 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को ही पैमाना माना जाना चाहिए। 2022 के चुनाव में सपा ने 100 से ज्यादा सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। सपा नेतृत्व चाहता है कि कांग्रेस अपनी जमीनी क्षमता के अनुरूप ही सीटों की मांग करे, जिससे गठबंधन का चुनावी गणित न बिगड़े।

अगले दो-तीन दिन अहम, शीर्ष नेतृत्व लेगा अंतिम फैसला सूत्रों के मुताबिक, प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई इस पहली बैठक में केवल शुरुआती रूपरेखा तैयार की गई है और अगले दो से तीन दिनों तक बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। पहले चरण में दोनों दलों की कोशिश उन सीटों पर सहमति बनाने की है जहां कोई बड़ा विवाद नहीं है, और साथ ही सपा के मौजूदा विधायकों वाली सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही है।