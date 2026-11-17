दलित वोटों के लिए यूपी में सियासी जंग तेज हो गई है। भाजपा-सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चंद्रशेखर भी मैदान में हैं। यूपी में लगभग 21 फीसदी आबादी दलित समुदाय की है।

आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों खासकर उत्तर प्रदेश में दलित समर्थन जुटाने को लेकर राजनीतिक दलों में कड़ा संघर्ष होने जा रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा गुरु रविदास की 650वीं जयंती के तहत विभिन्न कार्यक्रमों से जहां इस समुदाय को साधने की कोशिश में है, वहीं विपक्षी सपा के पीडीए में ‘डी’ यानी दलित पर काफी जोर दिया जा रहा है।

सपा का आगरा का दलित सम्मेलन और अब भाजपा की समरसता संकल्प यात्रा दलित वोटों के लिए जमकर घमासान की तैयारी है। इसमें चंद्रशेखर और औवेसी का गठजोड़ और बसपा की वापसी की कोशिश से दलित वोटों के लिए जमकर जोर आजमाइश होने के आसार हैं।

बेहद अहम हैं दलित वोट पंजाब और यूपी में दलित वोट राजनीतिक लिहाज से अहम हैं। पंजाब में तो सामाजिक विभाजन में दलित आबादी सबसे ज्यादा है। वहीं, यूपी में भी लगभग 21 फीसदी आबादी दलित समुदाय की है। यूपी में सत्ता के दो ही प्रमुख दावेदार सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी सपा ने इस बार अपने कोर समर्थक समुदायों से ज्यादा दलित वर्ग पर जोर लगाया है।

यूपी में बसपा के कमजोर होने से भाजपा और सपा दोनों ही इस समुदाय को साध कर सत्ता की चाबी हासिल करना चाहते हैं। सपा नेता अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक सबसे प्रमुख चुनावी धुरी है। उन्होंने दलित समुदाय के गढ़ आगरा में दलित सम्मेलन पर ‘डी’ यानी दमदार दलित का नारा भी दे दिया है।

संत रविदास को लेकर भाजपा का महाअभियान दलित वोटों को साधने के लिए बीते जुलाई से ही भाजपा ने काम शुरू कर दिया था। पार्टी का यह राष्ट्रव्यापी अभियान संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, जिसके तहत लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों का सबसे ज्यादा जोर यूपी और पंजाब में हैं। पार्टी ने यह महाअभियान 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर काशी से शुरू किया गया था। इसके तहत लगभग 29 हजार स्थानों पर कलश वंदना यात्राएं निकाली जा चुकी हैं और 30 हजार से अधिक संतों से संपर्क किया गया है। 51 हजार स्थानों पर समरस दीप महोत्सव आयोजित किए गए हैं।

और नए मोर्चे खुलेंगे भाजपा और सपा की दलित वोटों को लेकर हो रही जोर आजमाइश में बसपा और सांसद चंद्रशेखर-असदुद्दीन औवेसी का गठजोड़ भी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में दलित के साथ अगड़े समुदाय में ब्राह्मण, पिछड़े और जाट समुदायों का समर्थन भी अहम हो जाएगा। इससे चुनाव तक और नए मोर्चे खुल सकते हैं। बन रहे हालात से सामाजिक घमासान के प्रबल आसार है।