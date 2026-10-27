UP चुनाव से पहले नए वोटरों को जोड़ने में जुटी भाजपा, क्या है पार्टी का कॉल सेंटर मॉडल?

इससे पहले उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची में गड़बड़ी और लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य में अगले साल अप्रैल तक चुनाव कराए जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर भाजपा अब नए वोटरों को जोड़ने की कोशिश में है।

इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर है। बीते 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शीर्ष बीजेपी नेताओं और राज्य कार्यसमिति के सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक, सीएम योगी ने इस दौरान जिला और मंडल स्तर के नेताओं को योग्य और नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के निर्देश दिए हैं।

इस दौरान नेताओं से कहा गया है कि वे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर पैनी नजर रखें और वोटर लिस्ट से जुड़ी किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी का तुरंत खंडन करें। यूपी में अगले साल अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।

तैनात होंगे 1000 कॉलर्स बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े के मार्गदर्शन में चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए लखनऊ में हाई-टेक कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस कॉल सेंटर का प्रबंधन यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व आईटी सेल प्रमुख संजय राय कर रहे हैं। फिलहाल लखनऊ में 200 कॉलर्स के साथ शुरुआत की गई है। ये कॉलर्स सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़कर उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों और वरिष्ठ नेताओं के दौरों की जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि 15 नवंबर तक टेलीकॉलर्स की संख्या में बड़ा इजाफा किया जाएगा और दिसंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए कॉल सेंटर खोलकर कॉलर्स की संख्या 1,000 तक पहुंचाई जाएगी।