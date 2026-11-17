हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में उम्मीद के अनुसार सफलता न मिलने को लेकर भी चिंतन हुआ। इसके पीछे यह माना जा रहा है कि कार्यकर्ता पूरी ताकत से नहीं जुटे थे। अब भाजपा ने कमर कसी है।

उत्तर प्रदेश में मिशन-2027 में भाजपा का फोकस मुख्य रूप से बूथ और यूथ पर रहेगा। युवाओं को वोट के साथ बूथ प्रबंधन में शामिल करने की योजना बनाई गई है। गोग्राम परखम में आयोजित भाजपा की दो दिवसीय योजना बैठक में पहले दिन जीत की रणनीति तैयार की गई। इस बात पर मंथन किया गया कि विपक्षियों की रणनीति को कैसे ध्वस्त किया जाए। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बड़े नेताओं के दौरे होंगे।

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में माना गया कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। इसलिए युवाओं को भाजपा की ओर बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। भाजपा नेताओं का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी युवाओं का बड़ा योगदान था। तय हुआ कि संगठन और सरकार दोनों ही युवाओं को केंद्रित कर चुनाव मैदान में उतरें। इसके अलावा बूथ प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण माना गया। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में उम्मीद के अनुसार सफलता न मिलने को लेकर भी चिंतन हुआ। इसके पीछे यह माना जा रहा है कि कार्यकर्ता पूरी ताकत से नहीं जुटे थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जुट जाने का मंत्र दिया जाएगा।

लाभार्थियों पर रहेगी निगाह बैठक में यह भी तय किया गया कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थियों का बड़ा वोट बैंक है। चाहे वह मुफ्त राशन की योजना हो, या मुफ्त आवास योजना। ऐसे लाभार्थियों को भाजपा के पक्ष में करने के लिए नेता जुटेंगे। उनसे संपर्क कर यह बताया जाएगा कि भाजपा की वजह से ही उन्हें लाभ मिल रहे हैं।