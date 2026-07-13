किससे नाराज हैं सपा सांसद आनंद भदौरिया? विपक्ष में दलबदल की आंधी के बीच ट्वीट से खलबली

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बड़ा संदेश देते हुए साफ कहा है कि इस बार किसी की सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगा। उम्मीदवार का फैसला केवल पार्टी नेतृत्व करेगा।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यूपी में सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं, टिकट को लेकर भी नेताओं ने दावेदारी शुरू कर दी है। इस बीच धौरहरा से समाजवादी पार्टी से सांसद आनंद भदौरिया ने टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी की सिफारिश से कोई टिकट नहीं मिलने वाला है। पार्टी किसे भी प्रत्याशी बनाए उसे जिताने का प्रयास रहेगा।

समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘साल 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा? इस बार किसी की सिफारिश से कोई टिकट मिलने नहीं जा रहा है। बहरहाल मेरा उत्तरदायित्व मेरी लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की पांच विधानसभाओं के प्रति है।'

जिसे पार्टी टिकट देगी उसे जितानी की करूंगा कोशिश सपा सांसद ने कहा कि जिसे टिकट मिलेगा उसे जिताने की कोशिश करूंगा। अपने पोस्ट में लिखा, 'मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ पांचों क्षेत्र में पार्टी जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी भले उसने लोकसभा चुनाव में हमारी खिलाफत की हो। मैं ईमानदारी से (क्योंकि कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता) उसे जिताने का प्रयास करूंगा।’

जिसे पार्टी टिकट देगी, वही मेरा उम्मीदवार सपा सासंद ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘अब एक बात और कि पांचों क्षेत्र में मैं किसी का पैरोकार नहीं, मेरा कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं है जिसको पार्टी टिकट देगी वही मेरा उम्मीदवार। अब एक सुझाव टिकट चाहने वालों से आप सभी अपना प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करें। वैसे भी आप अपनी सुविधानुसार जब आपको मुझसे मदद की उम्मीद होती है तो हमारे अंदर आपको गुणों की खान नजर आती है और जब नाउम्मीदी नजर आती है तो मुझसे ज्यादा अवगुण धरती पर किसी दूसरे इंसान में नजर नहीं आते। क्योंकि आप हमसे अकेले में तो हमारी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे भगवान ही मालिक है।’