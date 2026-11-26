सपा और कांग्रेस के बीच अगले दौर की बातचीत दिसंबर के पहले सप्ताह में मुमकिन है। इससे पहले बुधवार को दोनों दलों की ओर से बयानबाजी चलती रही। कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद हमलवार हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन की राह बुधवार को बिगड़ती हुई महसूस हुई। सीट बंटवारे पर मंगलवार से ही छिड़ी रार ने बुधवार को और तेजी पकड़ी। दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ दिन भर तू-तू, मैं-मैं लगी रही। हालांकि, शाम तक दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप से खेमों में शांति लौटी। राजनीतिक गलियारों में सभी बयानों के मायने तलाशे गए। इन सब के पीछे की वजह अब मुस्लिम सियासत को बताया जा रहा है।

सूत्र बताते हैं कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में एक राउंड की बातचीत के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में अगले दौर की बातचीत मुमकिन है। मंगलवार को दूसरे दिन सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद से ही दोनों पार्टियों की तरफ से तेवरों में तल्खी महसूस की जाने लगी थी। इसके बाद रात को सपा ने पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसकी प्रतिक्रिया बुधवार सुबह से ही आने लगी।

मोर्चे की अगुआई की यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने। उन्होंने सपा पर चुन-चुनकर तीर चलाने शुरू किए। पहले तो कहा कि सपा तय कर ले कि मुझसे लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है या भाजपा से। इसके कुछ देर बाद उनका दूसरा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि क्या हमें (कांग्रेस) आगे सपा के साथ बातचीत के लिए बैठना है या नहीं। सपा की तरफ से कांग्रेस को 26 सीटें दिए जाने पर इमरान की प्रतिक्रिया आई कि हम भीख नहीं मांग रहे और शाम तक उनके बयान में बसपा प्रमुख मायावती को सक्रिय होने का आमंत्रण भी आने लगा।

सपा भी भड़की सपा की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आती रहीं। प्रतापगढ़ से सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा, कांग्रेस प्रदेश में कहीं भी मजबूत नहीं है। वे सपा का सहारा लेकर ही किसी तरह पार पा सकेंगे। कांग्रेस को गठबंधन में जितनी सीटें दी जाएं, उन्हें बस उतनी ही स्वीकार कर लेनी चाहिए।

कैराना से सांसद इकरा हसन, जो बातचीत के लिए अधिकृत सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, ने कहा- मुझे सांसद इमरान मसूद समझ नहीं आते। अहंकार और अपना दुख एक तरफ रखना होगा और उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए जो भाजपा की नफरत भरी राजनीति से प्रताड़ित, पीड़ित और परेशान हैं, उन्हें हराने के लिए आपको यह जिद और जबरदस्ती छोड़नी होगी।

रार की वजह, पश्चिम यूपी की मुस्लिम सियासत! राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इमरान मसूद ने दिन भर जो बयानबाजी की, वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता होने की सियासत को लगे झटके की प्रतिक्रिया हो सकती है। इमरान अपने संसदीय क्षेत्र में टिकट बंटवारे का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में चाहते थे ताकि वह पश्चिम के मुस्लिम नेताओं में अपना कद बड़ा कर सकें। हालांकि, सपा ऐसा नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि जब उसने टिकटों की घोषणा की तो उसमें सहारनपुर की सीटें भी शामिल थीं। सूत्र बताते हैं कि सहारनपुर में तीन सीटें कांग्रेस को अब भी दी जा सकती हैं।