जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले नाहिद हसन कैराना से सपा प्रत्याशी, लगा चुके जीत की हैट्रिक
जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले नाहिद हसन कैराना से सपा प्रत्याशी हैं। इससे पहले नाहिद तीन बार जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। नाहिद के जेल में रहने पर उनकी बहन इकरा हसन ने उनके लिए प्रचार किया था। मौजूदा समय में इकरा हसन लोकसभा सांसद हैं।
शामली,संवाददाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में शामली की कैराना विधानसभा सीट पर हसन परिवार का खासा दखल रहा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा विधायक नाहिद हसन पर दांव खेला है। लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीत चुके नाहिद हसन अब चौथी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। सपा के इस फैसले को कैराना में अपने पुराने राजनीतिक आधार को बरकरार रखने और अनुभवी चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
पार्टी ने नए चेहरे पर दांव लगाने के बजाय मौजूदा विधायक को दोबारा मौका देकर अपनी सियासी निरंतरता का संदेश दिया है। कैराना में नाहिद हसन का अब तक का चुनावी सफर भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ जीत के रिकॉर्ड से जुड़ा रहा है। वर्ष 2014 के विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के अनिल चौहान को करीब 1,099 मतों से हराकर पहली बार विधानसभा में जगह बनाई थी।
वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा की मृगांका सिंह को करीब 21,162 मतों से शिकस्त देकर दूसरी बार विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने मृगांका सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन नाहिद हसन ने जेल में रहते हुए करीब 25,887 मतों से जीत दर्ज की। उस चुनाव में उनकी बहन इकरा हसन ने प्रचार की कमान संभाली थी।
तीन पीढ़ियों से कैराना की राजनीति में हसन परिवार
कैराना की राजनीति में हसन परिवार की मौजूदगी तीन पीढ़ियों से रही है। नाहिद हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन कैराना से सांसद रहे। उनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन ने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद यानी चारों प्रमुख सदनों का प्रतिनिधित्व किया था। सबसे कम उम्र में चारों सदनों का सदस्य बनने की उनकी उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई। नाहिद हसन की मां तबस्सुम हसन भी कैराना से सांसद रह चुकी हैं।
भाई विधानसभा, बहन लोकसभा में कर रहीं प्रतिनिधित्व
हसन परिवार की राजनीतिक विरासत को वर्तमान में नाहिद हसन और उनकी बहन इकरा हसन आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन के जेल में रहने के दौरान इकरा हसन ने उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को कैराना से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत दर्ज कर संसद में जगह बनाई। मौजूदा समय में नाहिद हसन कैराना से विधायक हैं, जबकि इकरा हसन कैराना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें