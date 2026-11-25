यूपी चुनाव में बेहट सीट पर सपा का कब्जा, 2027 के लिए दोबारा उमर अली खान बने प्रत्याशी
यूपी चुनाव में बेहट सीट पर 2022 में सपा ने कब्जा किया था। उमर अली खान ने सपा को 2022 में जीत हासिल करवाई थी। अब सपा ने दोबारा यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उमर अली खान को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां और टिकटों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के पांच विधानसभा प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। सूची में सहारनपुर जिले की बेहट सीट के लिए भी नाम शामिल किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित सूची में बेहट विधानसभा सीट से उमर अली खान को सपा प्रत्याशी बताया गया है। बेहट के उमर अली खान, जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के दामाद हैं।
2022 के विधानसभा चुनावों में बेहट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उमर अली खान चुनाव 1,34,513 वोटों से जीते थे। तब सपा राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के साथ गठबंधन में थी। हालांकि, 2022 से पहले हुए चुनाव में उमर अली खान सहारनपुर जिले की बेहट सीट से चुनाव हार गए थे। उस समय सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। उमर अली खान ने 2012 से 2018 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद, एमएलसी के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
आचार संहिता उल्लंघर का हुआ था केस
2022 में उमर अली खान और उनके भाई अली खान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। खबरों के अनुसार, उमर और उनके समर्थक बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) गठबंधन के उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान की एक जनसभा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सड़क पर पटाखे फोड़ने और नारे लगाने शुरू कर दिए थे। एसडीएम बेहट द्वारा रोके जाने पर, उमर अली खान और उनके समर्थकों ने अधिकारी के साथ बदसलूकी की और उन्हें पीटा।
बेहट सीट पर सपा का कब्जा
2022 में बेहट विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी 37,880 वोटों के अंतर से जीते। इतना ही नहीं बल्कि, 2024 के लोकसभा चुनावों में सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली बेहट विधानसभा सीट में सपा-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद ने 1 लाख 33 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए थे। वहीं, 2024 में इसी सीट से भाजपा-रालोद गठबंधन उम्मीदवार राघव लखन पाल शर्मा को केवल 95 हजार 165 वोट मिले थे।
इमरान मसूद नाराज
सपा के सीट से प्रत्याशी की घोषणा करते ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल, सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इमरान मसूद सहारनपुर की सीट से सपा प्रत्याशी घोषित होने से नाराज हैं और अब सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने की बात पार्टी में उठा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें