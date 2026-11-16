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यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस गठबंधन की कमान प्रियंका के हाथ, अखिलेश से करेंगी सीट बंटवारे पर बात!

By Shubham Sharma
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सांसद इमरान मसूद ने जानकारी दी कि कांग्रेस का चुनावी अभियान दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खरगे रैलियां और यात्राएं करेंगे। उन्होंने कहा, आज यह एक संगठनात्मक बैठक थी। इंडिया गठबंधन में मुद्दा सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर जीतने का है।

UP Elections 2027 Priyanka Gandhi to lead SP-Congress alliance to discuss seat-sharing with Akhilesh Yadav
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव से सीट बंटवारे की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी।

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत की अगुवाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले इन चुनावों की तैयारियों को लेकर दिल्ली स्थित 10, राजाजी मार्ग पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह रणनीति तय की गई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे मीडिया में गठबंधन के सहयोगी दलों को लेकर किसी भी तरह की गैर-जरूरी बयानबाजी से बचें।

दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगा कांग्रेस का चुनावी अभियान

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार दो बार से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों के अधिकारों की मजबूत सुरक्षा की उम्मीद कर रही है, और आगामी चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे।

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वहीं, राहुल गांधी के करीबी सहयोगी और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दिया, जिसमें सपा ने 37 सीटें जीती थीं और भाजपा 33 पर सिमट गई थी। वेणुगोपाल ने 'X' पर पोस्ट किया कि 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर वे 2024 की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की हार सुनिश्चित करेंगे।

सांसद इमरान मसूद ने जानकारी दी कि कांग्रेस का चुनावी अभियान दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खरगे रैलियां और यात्राएं करेंगे। उन्होंने कहा, "आज यह एक संगठनात्मक बैठक थी। इंडिया गठबंधन में मुद्दा सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर जीतने का है।"

अखिलेश यादव बोले- आपसी सम्मान के साथ तय होंगी सीटें

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोमवार को स्पष्ट किया कि भले ही इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा।

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पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा, "सीट बंटवारे पर अभी बात नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़ेगा। एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हम सीटों का समायोजन करेंगे और सबसे मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।"

ओवैसी और चंद्रशेखर का 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' भी मैदान में

यूपी की सियासत में तीसरे मोर्चे की हलचल भी तेज हो गई है। बीते गुरुवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम से नए गठबंधन का ऐलान किया है। यह राज्य में NDA और इंडिया गठबंधन से अलग पहला घोषित राजनीतिक मोर्चा है।

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इस मोर्चे ने चंद्रशेखर आजाद को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है और सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने सपा, कांग्रेस और अन्य दलों को भी इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा कि इसका मकसद भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना और वंचित व शोषित समाज को एक मजबूत राजनीतिक मंच देना है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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