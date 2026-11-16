यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस गठबंधन की कमान प्रियंका के हाथ, अखिलेश से करेंगी सीट बंटवारे पर बात!

सांसद इमरान मसूद ने जानकारी दी कि कांग्रेस का चुनावी अभियान दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खरगे रैलियां और यात्राएं करेंगे। उन्होंने कहा, आज यह एक संगठनात्मक बैठक थी। इंडिया गठबंधन में मुद्दा सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर जीतने का है।

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत की अगुवाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले इन चुनावों की तैयारियों को लेकर दिल्ली स्थित 10, राजाजी मार्ग पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह रणनीति तय की गई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे मीडिया में गठबंधन के सहयोगी दलों को लेकर किसी भी तरह की गैर-जरूरी बयानबाजी से बचें।

दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगा कांग्रेस का चुनावी अभियान बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार दो बार से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों के अधिकारों की मजबूत सुरक्षा की उम्मीद कर रही है, और आगामी चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे।

वहीं, राहुल गांधी के करीबी सहयोगी और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दिया, जिसमें सपा ने 37 सीटें जीती थीं और भाजपा 33 पर सिमट गई थी। वेणुगोपाल ने 'X' पर पोस्ट किया कि 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर वे 2024 की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की हार सुनिश्चित करेंगे।

सांसद इमरान मसूद ने जानकारी दी कि कांग्रेस का चुनावी अभियान दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खरगे रैलियां और यात्राएं करेंगे। उन्होंने कहा, "आज यह एक संगठनात्मक बैठक थी। इंडिया गठबंधन में मुद्दा सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर जीतने का है।"

अखिलेश यादव बोले- आपसी सम्मान के साथ तय होंगी सीटें दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोमवार को स्पष्ट किया कि भले ही इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा।

पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा, "सीट बंटवारे पर अभी बात नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़ेगा। एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हम सीटों का समायोजन करेंगे और सबसे मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।"

ओवैसी और चंद्रशेखर का 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' भी मैदान में यूपी की सियासत में तीसरे मोर्चे की हलचल भी तेज हो गई है। बीते गुरुवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम से नए गठबंधन का ऐलान किया है। यह राज्य में NDA और इंडिया गठबंधन से अलग पहला घोषित राजनीतिक मोर्चा है।