दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद यह दावा किया गया था कि मंगलवार को सपा के साथ सीटों पर चर्चा शुरू होगी। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर राहुल अखिलेश की मुलाकात के बाद मामला फिर फंसा रह गया। अब कमेटी बनेगी तब बात होगी।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। हालांकि, गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। कल कांग्रेस ने मीटिंग की और कहा था कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी से सीटों पर बात होगी। लेकिन राहुल अखिलेश की मुलाकात के बाद मामला फिर फंसा रह गया। अब कमेटी बनेगी तब बात होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद यह दावा किया गया था कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीटों पर चर्चा शुरू होगी। हालांकि, मंगलवार को सोनिया गांधी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात में सीट बंटवारे पर अंतिम चर्चा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया।

सपा-कांग्रेस बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी सूत्रों के अनुसार, दोनों शीर्ष नेताओं के बीच सहमति बनी है कि अगले दो से तीन दिनों में दोनों दलों की एक संयुक्त 'कोऑर्डिनेशन कमेटी' बनाई जाएगी, जिसके बाद ही सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत आगे बढ़ेगी।

दरअसल अखिलेश यादव ने इस मीटिंग से पहले ही कांग्रेस की ओर से कथित तौर पर दी गई 181 सीटों की लिस्ट का खुलासा कर दिया था। सोशल मीडिया में ऐसी लिस्ट भी तैरने लगी थी।

मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आई कांग्रेस की कथित 181 सीटों की लिस्ट को लेकर चर्चा तेज है, जिसमें 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति की सीट शामिल है। इस लिस्ट में पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, रायबरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया और गोरखपुर की प्रमुख सीटें शामिल बताई जा रही हैं।

सपा की जीती हुईं 22 सीटों पर भी कांग्रेस का दावा रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावा किया है, उनमें 22 सीटें ऐसी हैं, जो 2022 में सपा ने जीती थीं, इनमें से 4 विधायक- जैसे गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से मनोज पांडे और कालपी से विनोद चतुर्वेदी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट, जहां से सपा के पंकज मलिक विधायक हैं और पिछले चुनाव में सपा-रालोद गठबंधन के तहत रालोद की जीती गई सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा जताया है।

दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और आपसी सम्मान के साथ सीटों का समायोजन किया जाएगा। उनके अनुसार, उम्मीदवारों के चयन का मुख्य आधार पिछले चुनाव के प्रदर्शन, जमीनी जनाधार और जीत की संभावना होगा।