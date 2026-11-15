UP Elections: सीएम योगी गोरखपुर से करेंगे जन चौपाल का आगाज, जनता से सीधा संवाद
UP Elections: यूपी चुनाव का के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 19 नवंबर को गोरखपुर से जन चौपाल का आगाज करेंगे। इस दौरान सीएम योगी जनता से सीधा संवाद करेंगे। भाजपा इस अभियान के जरिए सरकार और संगठन की पहुंच सीधे जनता तक बनाने के साथ जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की कवायद में जुटी है।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जन चौपाल के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 नवंबर को गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री कचहरी स्थित टाउनहॉल मैदान में पहली जन चौपाल को संबोधित करेंगे। आगामी राजनीतिक चुनौतियों के बीच भाजपा इस अभियान के जरिए सरकार और संगठन की पहुंच सीधे जनता तक बनाने के साथ जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की कवायद में जुटी है।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता के साथ शनिवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। जन चौपाल की तैयारियों को लेकर शनिवार को बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी में संगठन की बैठक हुई। कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन चौपाल आयोजित होगी। इसकी शुरुआत माया बाजार शक्ति केंद्र (टाउनहॉल मैदान) से होगी।
उन्होंने मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों, बूथ अध्यक्षों और बूथ प्रभारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए जिम्मेदारी सौंपी। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि जन चौपाल कार्यक्रम को कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता से सफल बनाएं। महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता से कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। संचालन महामंत्री अच्युतानंद शाही ने किया।
सरकार की उपलब्धियों भरी पाती से समर्थन मांग रहे मुख्यमंत्री योगी
वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सरकार की उपलब्धियों वाली पाती प्रबुद्ध वर्ग के पास भेजी जा रही है। इसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता, आर्किटेक्ट, चिकित्सक से लेकर व्यापारी शामिल हैं। पत्र में वर्ष 2017 से पहले के अपराध और माफियाराज का जिक्र है। पाती में 10 साल की उपलब्धियों के आधार पर समर्थन की अपील की गई है।
सीएम की पाती को सोशल मीडिया पर शेयर कर लोग आभार जता रहे हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट शिशिर दूबे और अखिलेश्वर दुबे पत्र को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र में जो बात कही गई है, उसका अनुभव प्रदेश का हर वाशिंदा कर रहा है। सीएम का पत्र आदिल अमीन, डॉ अजीज अहमद, डॉ. सुधाकर पांडेय, विजय श्रीवास्तव, दुर्गेश श्रीवास्तव, प्रिया कुमारी शुक्ला को मिला है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें