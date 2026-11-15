UP Elections: ओवैसी-आजाद का गठबंधन यूपी की 10 सीटों पर बदल सकता है समीकरण

UP Elections: चुनावी मौसम से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की घोषणा करके हलचल पैदा कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर नए समीकरण बनने लगे हैं। दस सीटें ऐसी भी हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में जीत और हार का अंतर बेहद कम रहा। इन सीटों का समीकरण बदल सकता है।

मुरादाबाद, प्रमुख संवाददाता। मौसम भले ही सर्द हो, मगर सियासी पारा गर्म है। इसी बीच प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से नए समीकरण बनने लगे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की दस सीटें ऐसी रहीं, जहां जीत और हार का अंतर एक हजार वोट से भी कम था। कहीं महज 203 वोटों से जीत का फैसला हुआ तो कहीं 357 वोटों ने प्रत्याशियों की किस्मत तय कर दी। ऐसे में आगामी चुनाव में इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) की भूमिका अहम हो सकती है।

इन सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं के वोटों का बंटवारा सपा और भाजपा दोनों के चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। खासकर उन सीटों पर मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है, जहां पिछले चुनाव में प्रत्याशियों के बीच बेहद मामूली अंतर रहा था।

जानकारों के मुताबिक सपा के लिए चुनौती इसलिए बड़ी होगी क्योंकि कई सीटों पर उसका सीधा मुकाबला भाजपा से रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा को भी अपनी जीत बरकरार रखने के लिए नए सामाजिक और जातीय समीकरण साधने होंगे। खास बात यह कि छोटे दलों की बढ़ती सक्रियता दोनों प्रमुख दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इतना तय है कि बेहद कम अंतर से जीत-हार वाली ये दस सीटें 2027 के चुनाव में सपा और भाजपा दोनों के लिए अग्निपरीक्षा साबित हो सकती हैं।

पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा, हरिओम शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में मोर्चा कोई भी बना सकता है। मूल्यांकन जनता करती है। हमें अपने काम पर भरोसा है। कोई भी मोर्चा व संगठन जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। सपा जिलाध्यक्ष, जयवीर यादव ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन का आगामी विधान सभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश की जनता जानती है कि यह गठबंधन भाजपा की बी टीम है।

आवैसी की पार्टी को 2022 के चुनाव में मिले वोट - बाराबंकी जिले की कुर्सी सीट पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी कुमैल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले थे। जीत का अंतर 217 था।

- चांदपुर सीट से एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी यासिर अराफात को 1,586 वोट मिले थे। जीत का अंतर 234 था।

- नहटौर विधान सभा सीट से आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी आलोक कुमार को कुल 1,338 वोट मिले थे। जीत का अंतर 258 था।

- रामनगर सीट से असदुद्दीन एआईएमआईएम के प्रत्याशी विकास श्रीवास्तव को 4,940 वोट मिले थे। जीत का अंतर 261 था।

- इसौली सीट पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी मजहर हुसैन को 3,308 वोट मिले थे। जीत का अंतर 269 था।

- बिलासपुर सीट पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी मुनीर अहमद को 2,290 वोट मिले थे। जीत का अंतर 307 था।