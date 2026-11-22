UP Elections 2027: विपक्ष के सम्मेलनों के जवाब में भाजपा ने बिछाई बूथों की बिसात
UP Elections 2027: आगरा में विपक्ष चुनाव को लेकर उतर चुका है। विपक्ष के सम्मेलन हो रहे हैं। आज भी बसपा के आकाश आनंद आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन सम्मेलनों के जवाब में भाजपा ने बूथों की बिसात बिछाई है। बीजेपी बूथ प्रबंधन में जुटी है।
आगरा, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ताजनगरी आगरा की सियासत में अभी से उबाल आ गया है। जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों पर अपने-अपने समीकरण साधने के लिए प्रमुख राजनीतिक दल ताकत झोंकने लगे हैं। जहां एक ओर विपक्षी दल सम्मेलनों के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शोर-शराबे से दूर बूथ प्रबंधन और मतदाता सूची को मजबूत करने की खामोश लेकिन आक्रामक रणनीति तैयार की है।
बीते दिनों समाजवादी पार्टी (सपा) ने आगरा के जीआईसी मैदान में विशाल दलित महासम्मेलन आयोजित कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया। सपा के बाद कांग्रेस ने भी अपनी खोई जमीन तलाशने की कवायद तेज कर दी है। शनिवार को कांग्रेस ने मंडलीय सम्मेलन आयोजित कर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का प्रयास किया।
वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भी अपने पुराने गढ़ में वापसी के लिए मैदान में उतर चुकी है। रविवार (22 नवंबर) को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद एत्मादपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। विपक्षी दलों के इन सम्मेलनों के बीच भाजपा ने फिलहाल किसी बड़ी रैली या सम्मेलन का कार्यक्रम तय नहीं किया है। हाल ही में कान्हा की नगरी मथुरा में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी ने 2027 के लिए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे।
भाजपा का मतदाता अभियान तीन चरणों में
- भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने बताया कि पार्टी संगठन को धार देने और अधिक से अधिक मतदाता बढ़ाने के लिए तीन चरणों में एक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है, जो 16 दिसंबर तक चलेगा। इसकी रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है।
- पहला चरण (22, 23 और 24 नवंबर): यह अभियान पूरी तरह बूथ स्तर पर केंद्रित रहेगा। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक पदाधिकारी को एक-एक बूथ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
- दूसरा चरण (28, 29 और 30 नवंबर): यह तीन दिवसीय विशेष अभियान केवल महिला मतदाताओं के लिए समर्पित रहेगा, ताकि आधी आबादी की शत-प्रतिशत भागीदारी मतदाता सूची में सुनिश्चित की जा सके।
- तीसरा चरण (1, 2 और 3 दिसंबर): अंतिम चरण में युवा मतदाताओं पर फोकस रहेगा। जो युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनके वोट बनवाने के लिए विशेष कैंप और संपर्क अभियान चलाए जाएंगे।
बूथों पर चक्रव्यूह तैयार, बढ़ाई सक्रियता
जिला और महानगर क्षेत्र की तैयारियों को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि महानगर के साथ जिले के सभी बूथों के लिए सटीक व्यूह रचना तैयार कर ली गई है। पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ अध्यक्षों तक को सक्रिय कर दिया गया है। 16 दिसंबर को मतदाता अभियान के समापन के आगे के कार्यक्रमों रूपरेखा तय की जाएगी। आगरा में 2027 की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा बूथ स्तर की किलेबंदी कर 2017 और 2022 के जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कवायद में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें