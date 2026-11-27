UP Election Survey: भाजपा या सपा, यूपी चुनाव में महिलाएं किसे करेंगी वोट; नए सर्वे में हो गया खुलासा
UP Election Survey: यूपी चुनाव के एक नए सर्वे ने चौंका दिया है। इसमें पता चला है कि गैर-यादव ओबीसी सपा या भाजपा किसे वोट देने वाला है। वहीं, पुरुष या महिला कौन से ज्यादा वोटर्स भाजपा या सपा को वोट करेंगे।
UP Election Survey: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को महज कुछ महीने बचे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर तनातनी बनी हुई है। कांग्रेस सपा से तीन डिजिट में सीटें मांग रही हैं, जबकि अखिलेश यादव ने फिलहाल 26 सीटें देने की ही बात कही है। इससे दोनों दलों में तनाव बढ़ गया है और उसके कई नेता तो अकेले चुनावी मैदान में उतरने की बात कहने लगे हैं। उधर, दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में एकजुटता नजर आ रही है। इस बीच, यूपी चुनाव के एक नए सर्वे में खुलासा हुआ है। इसमें पता चला है कि गैर-यादव ओबीसी सपा या भाजपा किसे वोट देने वाला है। वहीं, पुरुष या महिला कौन से ज्यादा वोटर्स भाजपा या सपा को वोट करेंगे।
'स्कोर इंटेलिजेंस' नामक सर्वे एजेंसी के अनुसार, ओपिनयिन पोल में यह पता चला है कि गैर-यादव ओबीसी में से 55.26 फीसदी भाजपा या उसके एनडीए के सहयोगी दलों को वोट करेंगे। वहीं, सपा को सिर्फ 29.30 फीसदी वोट गैर-यादव वोटर्स का मत मिलेगा। 7.23 फीसदी वोट बसपा, 6.09फीसदी वोट कांग्रेस को जाएगा। वहीं, सर्वे में यह भी पता चला है कि महिलाएं और पुरुष कौन किस पार्टी को ज्यादा वोट देता है।
भाजपा को ज्यादा महिलाएं देंगी वोट
सर्वे के अनुसार, 46.18 फीसदी महिलाएं भाजपा और उसके सहयोगियों को वोट करेंगी, जबकि सपा को 31.51 फीसदी महिलाएं वोट करेंगी। कांग्रेस को 7.26 फीसदी वोट मिल सकते हैं। वहीं, 12.33 फीसदी महिलाओं के वोट बसपा को जाने की उम्मीद है। इसी तरह 35 फीसदी पुरुष भाजपा को वोट दे सकते हैं। सपा को 41.94 फीसदी वोट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को आठ फीसदी पुरुष वोट दे सकते हैं, जबकि बसपा को 10.65 फीसदी वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सर्वे में सीटों का क्या आंकड़ा?
सर्वे के अनुसार, भाजपा को 177-215 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा को 160-202 सीटें मिलने का अनुमान है। आरएलडी को 10, अपना दल (एस) को पांच सीटें मिल सकती हैं। सुभासपा को तीन से पांच सीटों के मिलने का अनुमान है, जबकि निषाद पार्टी एक से तीन सीटें जीत सकती हैं। वहीं, अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है उसे दो सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा, सर्वे में बताया गया है कि अगर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे 174-2019 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए को 181-226 सीटें मिल सकती हैं। बसपा को एक सीट मिलने की संभावना जताई गई है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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