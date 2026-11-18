यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज है। अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को 24 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव दिए जाने की चर्चा है। कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची सौंपी है।

अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने रखा सीटों का फॉर्मूला, 24 पर अटकी बात; आगे की राह मुश्किल (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। शुरुआती बातचीत में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को करीब 24 सीटों का प्रस्ताव दे सकती है। इनमें वे सीटें शामिल हैं, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को 20 हजार से अधिक वोट मिले थे। हालांकि, इससे ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए कांग्रेस को अखिलेश यादव के साथ कड़ी बातचीत करनी पड़ सकती है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता यानी ‘विनेबिलिटी’ को आधार बनाने की बात कही है। इसके बाद सपा की ओर से सीटों के शुरुआती प्रस्ताव को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई है। दोनों दल INDIA गठबंधन के सहयोगी हैं।

राहुल-अखिलेश की मुलाकात के बाद बातचीत का रास्ता साफ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत का रास्ता सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान साफ हुआ। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव अपनी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के साथ पहुंचे थे।

इस दौरान राहुल गांधी को पता चला कि 17 नवंबर को सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बैठक की जानकारी न तो अखिलेश यादव को थी और न ही समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को। उन्हें यह भी बताया गया कि सपा ने अभी तक बातचीत के लिए अपनी टीम का गठन नहीं किया है।

इसके बाद दोनों दलों ने औपचारिक सीट बंटवारे की बातचीत के लिए अपने-अपने नेताओं को अधिकृत करने पर सहमति जताई। जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच औपचारिक बातचीत होने की उम्मीद है।

कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची सपा को सौंपी कांग्रेस की ओर से शुरुआत में गठबंधन में बराबर की हिस्सेदारी की मांग की गई थी। पार्टी के इस रुख से संकेत मिल रहे थे कि वह 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

हालांकि, कांग्रेस ने हाल ही में अपने सपा सहयोगियों को 181 सीटों की सूची सौंपी थी। अब राहुल गांधी की ओर से जीतने की क्षमता को सीटों के बंटवारे का आधार बताए जाने के बाद कांग्रेस अपनी मांग पर दोबारा विचार कर सकती है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने भी पुष्टि की है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। मसूद के मुताबिक, सपा प्रमुख ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे का एक मसौदा साझा किया है। कांग्रेस इसी मसौदे के आधार पर अपनी तैयारी करेगी।

21 सीटों पर पहले दौर की बातचीत संभव सीट बंटवारे की शुरुआती बातचीत का केंद्र करीब 21 विधानसभा सीटें हो सकती हैं। ये वे सीटें हैं, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को 20 हजार से ज्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा चार ऐसी सीटों को भी बातचीत में शामिल किया जा सकता है, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों को 20 हजार वोटों के आसपास मिले थे।

हालांकि, इन सीटों के बंटवारे में सपा अपने मौजूदा विधायकों वाली सीटों को अपने पास रख सकती है। ऐसी सीटों की जगह उन सीटों को शामिल करने का विकल्प हो सकता है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को 10 हजार से 20 हजार के बीच वोट मिले थे।

सीट बंटवारे में आसान नहीं होगी कांग्रेस की राह राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बातचीत के दौरान पार्टियां अक्सर आगे की सौदेबाजी के लिए गुंजाइश छोड़कर चलती हैं। ऐसे में सपा का शुरुआती प्रस्ताव अंतिम समझौता हो, यह जरूरी नहीं है।