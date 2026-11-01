UP के चुनाव अधिकारी ने संजय सिंह से मांगी माफी, AAP नेता ने जातिवादी होने का लगाया था आरोप
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सोशल मीडिया हैंडल पिछले हफ्ते चर्चा में आ गया था। उनके कार्यालय ने विपक्षी नेताओं के आरोपों पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब देना शुरू किया था।
एसआईआर (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस की अगुवाई में रामलीला मैदान में रैली हो रही है। इससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह से माफी मांगी है। आपको बता दें कि उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से संजय सिंह को एक विवादित जवाब दिया गया था। इसके बाद से यह मामला गरमा गया ।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सोशल मीडिया हैंडल पिछले हफ्ते चर्चा में आ गया था। उनके कार्यालय ने विपक्षी नेताओं के आरोपों पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब देना शुरू किया था। जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जवाब दिया गया तो उन्होंने आपत्ति जताई।
'राम ने यादव को मारा' पर शुरू हुआ था विवाद
संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल के जरिए उस मामले को उठाया था, जिसमें एक मतदाता 'रामहित यादव' के नाम का हिंदी अनुवाद 'राम ने यादव को मारा' कर दिया गया था। संजय सिंह ने यूपी CEO पर जातिवादी होने का आरोप लगाया। इसपर 26 अक्टूबर को CEO के कार्यालय ने अपने हैंडल से जवाब दिया।
इसमें उन्होंने लिखा, "हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्जाम भी लगता।"
इस पोस्ट के बाद विवाद और बढ़ गया। कई विपक्षी नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद यूपी सीईओ ने एक्स हैंडल पर ही माफी मांगी।
चुनाव अधिकारी ने मांगी माफी
पोस्ट में लिखा था, "इस हैंडल से की गई टिप्पणी की भाषा, लहजा और तीखापन उस तरह के संवाद के अनुरूप नहीं है जिसकी इस आधिकारिक हैंडल से अपेक्षा की जाती है। पोस्ट में की गई टिप्पणियों से जो नाराजगी पैदा हुई है उस पर हमने ध्यान दिया है। जो लोग इससे हैरान और परेशान हुए हैं, हम उनसे ईमानदारी से माफी मांगते हैं। अब से हमारा संवाद विनम्र और औपचारिक होगा।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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