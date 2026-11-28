केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का स्वरूप बदलेगा, सीमाएं छोटी होंगी, जातियों की मौजूदा संख्या में फर्क आएगा।

UP Election LIVE: भाजपा के हालिया सर्वेक्षणों में सामने आया है कि पार्टी के सौ से अधिक विधायकों की छवि काफी खराब है। इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। सर्वे से पता चला कि इनकी छवि न जनता में अच्छी है और न ही कार्यकर्ता इन्हें पसंद करते हैं। ऐसे में खराब छवि वाले विधायकों के साथ ही इन मंत्रियों के टिकट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

UP Election LIVE: भाजपा खराब छवि वाले विधायकों के साथ उन मंत्रियों के टिकट भी काटेगी जिन्हें जनता और कार्यकर्ता पसंद नहीं करते हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो 2027 में बड़ी संख्या में चेहरे बदलने की तैयारी है।

UP Election LIVE: भाजपा में विधायकों समेत कई मंत्रियों के टिकट पर संकट

28 Nov 2026, 07:23:22 AM IST

UP Election LIVE: यूपी की सियासत में हलचल करेगा परिसीमन

UP Election LIVE: केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसके अब उत्तर प्रदेश की सियासत गलियारों में नफा-नुकसान का आकलन जोरों पर है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 120 तक हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा सीटों की संख्या भी 604 या 605 तक हो जाएगी।

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