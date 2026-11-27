UP Election LIVE: गोंडा और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, कांग्रेस करेगी प्रेसवार्ता
UP Election LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। गोंडा में सीएम योगी 41 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे। सीएम योगी दो दिन बलरामपुर में रहेंगे। वहीं, यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।
UP Election LIVE: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोंडा के शहीद आजम सरदार भगत सिंह (टॉमसन) इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में देवीपाटन मंडल के 41 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी शुक्रवार को दो दिवसीय बलरामपुर दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी 27 और 28 नवंबर को बलरामपुर में रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी तुलसीपुर पहुंचेंगे। 1.35 बजे देवीपाटन मंदिर जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुक्रवार को कांग्रेस सुबह 11.15 बजे प्रेसवार्ता करेगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा भी मौजूद रहेंगी। प्रेसवार्ता के दौरान सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान पर भी टिप्पणी हो सकती है। साथ ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अपना रुख बता सकती है।
UP News LIVE: लखनऊ में कांग्रेस करेगी प्रेसवार्ता
UP News LIVE: कांग्रेस आज लखनऊ में प्रेसवार्ता करेगी। विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। संभावना है कि इसी को लेकर टिप्पणी भी की जा सकती है। साथ ही कल जारी हुए सपा मेनिफेस्टो पर भी चर्चा होगी।
UP Election LIVE: दो दिन बलरामपुर रहेंगे सीएम योगी
UP Election LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिन बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज दोपहर बलरामपुर पहुंचेंगे। वहां देवीपाटन मंदिर जाएंगे। ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
UP Election LIVE: गोंडा में टैबलेट वितरण करेंगे सीएम योगी
UP Election LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा में विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे। कार्यक्रम गोंडा के शहीद आजम सरदार भगत सिंह (टॉमसन) इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी देवीपाटन मंडल के 41 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे।