सपा की पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा कि, “यहां जो कुछ भी हो रहा है, उससे लगता है कि इस मामले में सीरियसनेस की कमी है। गंभीरता की कमी इसलिए है क्योंकि आप (समाजवादी पार्टी) एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनाउंसमेंट कर रहे हैं

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। सीट शेयरिंग की चल रही बातचीत की लड़ाई अब सोशल मीडिया तक आती दिख रही है। सपा ने पांच उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उसके बाद इंडिया गठबंधन के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। एक तरफ कांग्रेस नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं तो दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी खुलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में जारी इस जुबानी जंग के बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद के एक बयान ने लोगों का ध्यान खींचा है।

इमरान मसूद ने साधा निशाना सपा की पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा कि, “यहां जो कुछ भी हो रहा है, उससे लगता है कि इस मामले में सीरियसनेस की कमी है। गंभीरता की कमी इसलिए है क्योंकि आप (समाजवादी पार्टी) एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इसे गंभीर नहीं लिया जा रहा है। गंभीर तरीके से बातचीत हो रही थी, और लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। तो, अब हम अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या करना है, इसका फैसला पार्टी करेगी। जब आपने मेरे खिलाफ यह अनाउंसमेंट कर दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से, या BJP से? यह तो तय करना ही होगा, है ना, कि आप BJP से लड़ना चाहते हैं या हमसे? तो, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं?”

सपा ने किया पलटवार यूपी कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि, "इस बयान का क्या मतलब है, यह उन लोगों पर लागू होता है जो पिछले डेढ़ महीने से समाजवादी पार्टी और उसके MLAs को टारगेट कर रहे हैं। हमने जो लिस्ट जारी की, उसमें मौजूदा MLA के नाम थे, अगर लोकसभा चुनाव के दौरान सहारनपुर जीता था, तो उन सीटों की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोकसभा के रिजल्ट भी देख सकते हैं। जहां तक ​​ललितपुर सीट की बात है, ज्योति लोधी को टिकट दिया गया था, वह पहले यहां चुनाव लड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी को 2022 में 70,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 3,000 सीटें भी नहीं मिलीं, तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी सीटें जीतना चाहती है, हम नंबर गेम में फंसकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कांग्रेस के नेताओं को बयान देने से पहले मैच्योरिटी दिखानी चाहिए।"