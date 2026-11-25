यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने 120 सीटों की मांग रखी, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ 26 सीटों का ऑफर दिया। अमेठी और रायबरेली में भी एक-एक सीट की पेशकश से कांग्रेस नेता भड़क गए।

131 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, अखिलेश ने थमाई सिर्फ 26 की लिस्ट; अमेठी-रायबरेली पर भी पेच (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से 131 सीटों की मांग किए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने उसे सिर्फ 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। सपा के इस प्रस्ताव ने कांग्रेस की नाराजगी बढ़ा दी है। खासतौर पर अमेठी और रायबरेली जैसी कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर भी पार्टी को केवल एक-एक सीट देने की पेशकश ने दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ा दिया है।

मंगलवार को दोनों दलों के बीच हुई बातचीत में कांग्रेस ने अपनी मांग घटाकर 120 विधानसभा सीटें कर दी। हालांकि, सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। कांग्रेस नेताओं ने सपा की ओर से दी गई 26 सीटों की सूची पर कड़ी आपत्ति जताई है।

सपा ने किस आधार पर चुनीं 26 सीटें? इंडियन एक्सप्रेस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कांग्रेस की ओर से 131 सीटों की मांग के पीछे कोई ठोस फॉर्मूला नहीं बताया गया था। सपा नेताओं का कहना है कि सोमवार की बैठक में भी कांग्रेस से पूछा गया था कि वह किन आधारों पर इतनी सीटें मांग रही है।

सपा के एक सूत्र के मुताबिक, कांग्रेस ने करीब 30 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का हवाला दिया था। हालांकि, बाकी करीब 90 सीटों की मांग के पीछे कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया गया।

सपा ने अपने 26 सीटों के प्रस्ताव के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाया है। इनमें चार सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि दो सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। इन छह सीटों के अलावा सपा ने कांग्रेस को 20 अन्य सीटें देने का प्रस्ताव रखा है।

इन 26 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाना चाहती है सपा सपा की ओर से कांग्रेस को प्रस्तावित 26 सीटों में वे दो सीटें भी शामिल हैं, जहां पार्टी ने 2022 में जीत दर्ज की थी। ये सीटें रामपुर खास और फरेंदा हैं। इसके अलावा चार सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें मथुरा, खेरागढ़ (आगरा), जगदीशपुर (अमेठी) और किदवई नगर (कानपुर) शामिल हैं। बाकी 20 सीटों की सूची इस प्रकार है:

बागपत

मोदीनगर (गाजियाबाद)

हापुड़

जेवर (गौतमबुद्ध नगर)

स्याना (बुलंदशहर)

खुर्जा (बुलंदशहर)

खैर (अलीगढ़)

इगलास (हाथरस)

मांट (मथुरा)

आगरा उत्तर

फतेहपुर सीकरी

बिलग्राम-मल्लावां (हरदोई)

गोविंद नगर (कानपुर)

नानपारा (बहराइच)

गोरखपुर शहर

खजनी (संत कबीर नगर)

पडरौना (कुशीनगर)

फाजिलनगर (कुशीनगर)

पिंडरा (वाराणसी)

वाराणसी कैंट

पश्चिमी यूपी की 11 सीटें, जहां सपा खुद को कमजोर मानती है सपा की ओर से प्रस्तावित 20 अतिरिक्त सीटों के क्षेत्रीय बंटवारे पर नजर डालें तो इनमें 11 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। दो सीटें मध्य यूपी और सात सीटें पूर्वी यूपी की हैं। खास बात यह है कि सपा संगठनात्मक रूप से पश्चिमी यूपी में खुद को अपेक्षाकृत कमजोर मानती है। पार्टी ने कांग्रेस को जिन 11 पश्चिमी यूपी की सीटों का प्रस्ताव दिया है, वे सभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं।

इनमें से सात सीटों पर उस समय जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल दूसरे स्थान पर रही थी। तब रालोद, अखिलेश यादव की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा थी। दो सीटों पर बसपा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दो सीटों पर समाजवादी पार्टी को दूसरा स्थान मिला था। मध्य यूपी की दो सीटों में बिलग्राम-मल्लावां में सपा दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं, गोविंद नगर सीट पर उसे 80,896 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।

पूर्वी यूपी की सातों सीटों पर 2022 में सपा दूसरे स्थान पर रही थी। हालांकि, इन सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इनमें छह सीटें भाजपा और एक सीट नानपारा अपना दल (सोनेलाल) ने जीती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर शहर सीट भी इस सूची में शामिल है।

अमेठी-रायबरेली में एक-एक सीट देने पर भड़की कांग्रेस सपा की ओर से 26 सीटों का प्रस्ताव मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अमेठी और रायबरेली में पार्टी को सिर्फ एक सीट देने की पेशकश कैसे की जा सकती है? उन्होंने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 26 सीटों की सूची कैसे दी जा सकती है।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी इस प्रस्ताव पर जल्द ही औपचारिक प्रतिक्रिया देगी।