चुनाव आयोग भी करने लगा हिन्दू-मुसलमान! जाति-धर्म वाले ट्वीट पर सवाल के बाद तेवर ढीले

यूपी निर्वाचन आयोग की ‘राम ने शर्मा को मारा’ वाली पोस्ट में जाति के साथ अल्पसंख्यकों का जिक्र करने पर विवाद हो गया। कांग्रेस ने पूछा कि आयोग का हैंडल कौन चला रहा है। विवाद बढ़ने पर आयोग ने संयत भाषा में पोस्ट करने के निर्देश दिए। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं क्या आयोग भी हिंदू-मुसलमान करने लगा है?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में अजीबोगरीब नामों को लेकर उठे विवाद के बीच यूपी निर्वाचन आयोग की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नया विवाद खड़ा हो गया है। लोग सवाल उठा रहे है कि क्या आयोग भी हिंदू-मुसलमान करने लगा है। दरअसल आयोग ने अपनी ही मतदाता सूची में ‘राम ने शर्मा को मारा’ नाम की गड़बड़ी सामने रखते हुए ऐसा जवाब दिया, जिसमें जाति के साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भी जिक्र किया गया। इस पोस्ट पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए और पूछा कि निर्वाचन आयोग का सोशल मीडिया हैंडल आखिर कौन चला रहा है? विवाद बढ़ने के बाद आयोग के तेवर ढीले हुए और फिर संयत भाषा के इस्तेमाल के निर्देश जारी होने की बात कही है।

दरअसल, प्रयागराज-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में 'राम ने यादव को मारा' नाम सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि राम ने यादव को ही क्यों मारा? किसी सिंह, पाठक, अस्थाना, शर्मा, राय या बिष्ट को क्यों नहीं मारा? उन्होंने कंप्यूटर को जातिवादी बताते हुए निर्वाचन आयोग से पूछा था कि क्या वह किसी राजनीतिक दल का एजेंडा चला रहा है?

आयोग की पोस्ट पर मचा बवाल इस पर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने एक अन्य गड़बड़ी का हवाला देते हुए बताया कि मतदाता सूची में 'राम ने शर्मा को मारा' नाम भी दर्ज है। आयोग ने लिखा कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उसके सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ। पोस्ट में आगे लिखा गया कि भगवान का शुक्र है कि राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा, वरना जातिवादी होने के साथ सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता।

कांग्रेस ने पूछा आयोग का हैंडल कौन चला रहा? आयोग की इस टिप्पणी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए सवाल किया कि इस हैंडल को कौन चला रहा है? उन्होंने लिखा कि निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पहले ही कम हो चुकी है और जो थोड़ा-बहुत भ्रम बाकी है, उसे यह हैंडल अकेले खत्म कर रहा है।