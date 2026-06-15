UP Elections: मटेरा सीट से शौकत अली AIMIM प्रत्याशी; ओवैसी ने बहराइच की रैली से ऐलान किया

बहराइच के मटेरा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शौकत अली को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। जनसभा में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए राजनीतिक हिस्सेदारी, बराबरी और कथित नाइंसाफियों के खिलाफ संघर्ष का मुद्दा उठाया।

यूपी की सियासी सरगर्मी के बीच एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली को अपनी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने जनता से शौकत अली को अपनी आवाज बनाकर विधानसभा भेजने की अपील की और मौजूदा विधायक पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब गुरूर, तकब्बुर और मालिक का दौर खत्म हो चुका है, अब सिर्फ जनता की खिदमत चलेगी। मटेरा सीट पर इस चुनावी घोषणा के साथ ही एआईएमआईएम ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। ओवैसी के इस बड़े दांव के बाद अब मटेरा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और गरमा गया है।

अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, हिस्सेदारी की बात होगी- ओवैसी यूपी चुनाव 2027 को लेकर बहराइच के मटेरा विधान सभा के शंकरपुर में ओवैसी ने चुनावी शंखनाद किया। उन्होने कहा कि अगर बीजेपी को रोकने के नाम पर मटेरा की जनता से यह कहा जाएगा कि सिर्फ दरी बिछाने का काम करो, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि हिस्सेदारी और बराबरी की बात होगी। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी अन्य राज्य में वहां बुलडोजर किसके घरों पर चलता है। हम जानते हैं कि एनकाउंटर का डर किन लोगों के हिस्से आता है। हम यह भी जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जिंदगी जेलों में डालकर बर्बाद की जा रही है। अगर कुछ नौजवान कश्ती पर रोजा खोलते हैं, तो उन्हें 40 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। इन्हीं नाइंसाफियों के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ते हैं। यही वजह है कि हम पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आरोप लगाने वाले जितने आरोप लगाना चाहें लगाते रहें।

पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जा रही है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 17 हजार एंकाउंटर हुए हैं, जबकि संविधान किसी भी धर्म व वर्ग के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। ओवैसी ने जनता से गुजारिश की, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। यह संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। वही संविधान जिसे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बनाया। इस बीच एआईएमआईएम के मटेरा विधान सभा अध्यक्ष दिलशाद अहमद ने पद व प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी वजह उन्होने व्यक्तिगत समस्याओं को बताया है। जबकि पार्टी जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान ने कहा कि वह दो माह से निष्क्रिय चल रहे थे। पार्टी के कार्यक्रमों भी हिस्सा नहीं ले रहे थे।