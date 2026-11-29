...उनसे कह देना कांठ से तो कमाल अख्तर ही लड़ेगा, विधायक संग आजम के करीबी का सपा के टिकट पर दावा
...उनसे कह देना कांठ से तो कमाल अख्तर ही लड़ेगा। इसी वीडियो के साथ विधायक कमाल अख्तर का कांठ सीट को लेकर दावा शुरू हो गया है। वहीं, आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक को इस सीट से टिकट मिलने की संभावना है। कमाल अख्तर और यूसुफ मलिक की दावेदारी से सपा में टिकट को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है।
विकास शर्मा, मुरादाबाद। गिरते तापमान के साथ ही सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं। टिकट के दावेदारों में भी होड़ है। इसी बीच कांठ सीट पर आजम खां के करीबी यूसुफ मलिक द्वारा टिकट की दावेदारी करने से सियासी राजनीति गर्मा गई है।
पार्टी का टिकट मौजूदा विधायक कमाल अख्तर की क्षेत्र में पकड़ के आधार पर तय होगा या आजम खां के राजनीतिक प्रभाव और उनके करीबी यूसुफ मलिक की दावेदारी को तरजीह मिलेगी। हाल ही में आजम खां यूसुफ मलिक के घर भी पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कमाल अख्तर का दोटूक अंदाज सपा के भीतर टिकट की संभावित लड़ाई का संकेत दे रहा है।
कमाल अख्तर वीडियो में समर्थकों से कह रहे हैं कि...उनसे कह देना, कांठ से तो कमाल अख्तर ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन्होंने पिछले 45 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे देश में उठाया है तो कमाल अख्तर ने भी 30 साल से पार्टी का झंडा पूरे देश में बुलंद किया है।
समर्थकों को फिर संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि उनसे कह देना किसी गलतफहमी में न रहें। उनकी गलतफहमियों को दूर कर देना। उनके इस बयान को कांठ सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को सीधा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
आजम खां के करीबी की दावेदारी ने बढ़ाई हलचल
युसूफ मलिक को आजम खां का बेहद करीबी माना जाता है। वह कांठ सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि टिकट को लेकर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।
जातीय समीकरण भी होंगे अहम
कांठ सीट पर मुस्लिम, जाट, सैनी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जाट बहुल प्रभाव वाले इस क्षेत्र में प्रत्याशी का सामाजिक समीकरण और स्थानीय स्वीकार्यता भी चुनावी नतीजे पर असर डाल सकती है। कमाल अख्तर की पिछली जीत उनके पक्ष में जाती है, जबकि यूसुफ मलिक की दावेदारी के साथ आजम खां के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा जुड़ी हुई हैं। पार्टी नेतृत्व को टिकट तय करते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।
कमाल के सामने 2022 की जीत का रिकॉर्ड
कमाल अख्तर के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क 2022 का चुनावी प्रदर्शन है। उन्होंने कांठ सीट पर भाजपा के राजेश कुमार उर्फ चुन्नू को हराकर जीत दर्ज की थी। मौजूदा विधायक होने के साथ उनके पास पिछला चुनाव जीतने का अनुभव भी है। ऐसे में वह टिकट पर अपना स्वाभाविक दावा मानकर चल रहे हैं। वायरल वीडियो में 30 साल तक पार्टी के लिए काम करने का हवाला देकर उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की है कि उनकी दावेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वायरल वीडियो के बाद सियासी अटकलों की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें