...उनसे कह देना कांठ से तो कमाल अख्तर ही लड़ेगा। इसी वीडियो के साथ विधायक कमाल अख्तर का कांठ सीट को लेकर दावा शुरू हो गया है। वहीं, आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक को इस सीट से टिकट मिलने की संभावना है। कमाल अख्तर और यूसुफ मलिक की दावेदारी से सपा में टिकट को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है।

विकास शर्मा, मुरादाबाद। गिरते तापमान के साथ ही सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं। टिकट के दावेदारों में भी होड़ है। इसी बीच कांठ सीट पर आजम खां के करीबी यूसुफ मलिक द्वारा टिकट की दावेदारी करने से सियासी राजनीति गर्मा गई है।

पार्टी का टिकट मौजूदा विधायक कमाल अख्तर की क्षेत्र में पकड़ के आधार पर तय होगा या आजम खां के राजनीतिक प्रभाव और उनके करीबी यूसुफ मलिक की दावेदारी को तरजीह मिलेगी। हाल ही में आजम खां यूसुफ मलिक के घर भी पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कमाल अख्तर का दोटूक अंदाज सपा के भीतर टिकट की संभावित लड़ाई का संकेत दे रहा है।

कमाल अख्तर वीडियो में समर्थकों से कह रहे हैं कि...उनसे कह देना, कांठ से तो कमाल अख्तर ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन्होंने पिछले 45 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे देश में उठाया है तो कमाल अख्तर ने भी 30 साल से पार्टी का झंडा पूरे देश में बुलंद किया है।

समर्थकों को फिर संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि उनसे कह देना किसी गलतफहमी में न रहें। उनकी गलतफहमियों को दूर कर देना। उनके इस बयान को कांठ सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को सीधा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

आजम खां के करीबी की दावेदारी ने बढ़ाई हलचल युसूफ मलिक को आजम खां का बेहद करीबी माना जाता है। वह कांठ सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि टिकट को लेकर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

जातीय समीकरण भी होंगे अहम कांठ सीट पर मुस्लिम, जाट, सैनी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जाट बहुल प्रभाव वाले इस क्षेत्र में प्रत्याशी का सामाजिक समीकरण और स्थानीय स्वीकार्यता भी चुनावी नतीजे पर असर डाल सकती है। कमाल अख्तर की पिछली जीत उनके पक्ष में जाती है, जबकि यूसुफ मलिक की दावेदारी के साथ आजम खां के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा जुड़ी हुई हैं। पार्टी नेतृत्व को टिकट तय करते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।