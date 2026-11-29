UP Election 2027 LIVE: टिकट दावेदारों को अखिलेश ने सौंपा काम, योगी की परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की अपील
UP Election 2027 LIVE: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा का टिकट चाहने वाले दावेदारों को अखिलेश यादव ने एक काम सौंपा है। सभी को आम जनता के पास जाकर घोषणा पत्र समझाने की सलाह दी। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसदों से परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की अपील की है।
UP Election 2027 LIVE: यूपी में सपा जिसे टिकट देगी उन्हें अखिलेश यादव ने पहले ही एक काम सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी संभावित प्रत्याशियों, संगठन और विभिन्न वाहिनियों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों, समर्थकों और शुभचिंतकों का यही प्रयास होना चाहिए कि हम आम जनता तक अपना जन-मन का मैनिफेस्टो 2027 अर्थात पीडीए का प्रणपत्र पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सांसदों से परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने का सुनहरा अवसर है।
UP Election 2027 LIVE: केशव प्रसाद मौर्य ने बताया परिसीमन विधेयक से कैसे होंगे बदलाव
UP Election 2027 LIVE: परिसीमन विधेयक के बारे में बात करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि होगी। इसके तहत यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 और विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर लगभग 605 हो जाएंगी। प्रदेश को 40 अतिरिक्त सांसद और लगभग 202 विधायक मिलेंगे, जिससे महिलाओं के लिए लगभग 40 लोकसभा व 202 विधानसभा सीटें आरक्षित हो सकेंगी।
UP Election 2027 LIVE: योगी ने की सभी 80 सांसदों से समर्थन की अपील
UP Election 2027 LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सांसदों से परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिसीमन बिल पास होने से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने का सुनहरा अवसर है।
UP Election LIVE: अखिलेश ने टिकट के दावेदारों को सौंपा काम
UP Election LIVE: अखिलेश यादव ने टिकट के दावेदारों को बड़ा काम सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी संभावित प्रत्याशी यही प्रयास करें कि हम आम जनता तक अपना जन-मन का मैनिफेस्टो 2027 अर्थात पीडीए का प्रणपत्र पहुंचाएं।