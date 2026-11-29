योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव

UP Election 2027 LIVE: यूपी में सपा जिसे टिकट देगी उन्हें अखिलेश यादव ने पहले ही एक काम सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी संभावित प्रत्याशियों, संगठन और विभिन्न वाहिनियों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों, समर्थकों और शुभचिंतकों का यही प्रयास होना चाहिए कि हम आम जनता तक अपना जन-मन का मैनिफेस्टो 2027 अर्थात पीडीए का प्रणपत्र पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सांसदों से परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने का सुनहरा अवसर है।

29 Nov 2026, 08:12:54 AM IST UP Election 2027 LIVE: केशव प्रसाद मौर्य ने बताया परिसीमन विधेयक से कैसे होंगे बदलाव UP Election 2027 LIVE: परिसीमन विधेयक के बारे में बात करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि होगी। इसके तहत यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 और विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर लगभग 605 हो जाएंगी। प्रदेश को 40 अतिरिक्त सांसद और लगभग 202 विधायक मिलेंगे, जिससे महिलाओं के लिए लगभग 40 लोकसभा व 202 विधानसभा सीटें आरक्षित हो सकेंगी।