यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने सपा से 181 सीटें मांगी हैं। इनमें अखिलेश यादव की पार्टी की 22 मौजूदा सीटें भी शामिल हैं। सपा कांग्रेस की मांग को अव्यावहारिक मान रही है। जानें अमेठी, सहारनपुर और मुस्लिम बहुल सीटों पर क्यों फंस सकता है पेच।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (फोटो: HT फोटो/हिंदुस्तान टाइम्स)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। खास बात यह है कि इस सूची में समाजवादी पार्टी की 22 ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जहां फिलहाल सपा के विधायक हैं।

इस मांग को समाजवादी पार्टी अव्यावहारिक मान रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से मांगी गई सीटों की संख्या काफी ज्यादा है और सपा उसे 100 से कम सीटें देने का प्रस्ताव रख सकती है। ऐसे में दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर लंबी बातचीत होने की संभावना है।

कांग्रेस ने सीटों की अपनी सूची 19 अक्टूबर को सपा को सौंपी थी। इस सूची की समीक्षा के बाद सपा के क्षेत्रीय नेताओं ने इसे अव्यावहारिक बताया है। उनकी दलील है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था।

अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने 200 सीटें मांगी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मांग इससे थोड़ी कम है। 180 सीटों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था, ‘180 में एक जोड़ दीजिए।’

उन्होंने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। INDIA गठबंधन मिलकर भाजपा को हराएगा। अखिलेश ने कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को भी अच्छा बताया था।

अमेठी, सहारनपुर और बछरावां सीटों पर भी कांग्रेस की नजर कांग्रेस की 181 सीटों वाली सूची में कई ऐसी सीटें शामिल हैं, जिन पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इनमें अमेठी, सहारनपुर और बछरावां प्रमुख हैं।

इन सीटों पर वर्तमान में सपा के विधायक हैं: अमेठी: यहां से महाराजी प्रजापति विधायक हैं।

सहारनपुर: इस सीट पर आशु मलिक विधायक हैं।

बछरावां: यहां श्याम सुंदर भारती विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने कई मुस्लिम बहुल सीटों को भी अपनी सूची में शामिल किया है। इनमें बेहट से उमर अली खान, मुरादाबाद से नासिर कुरैशी और कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी की सीटें शामिल हैं। निजामाबाद सीट भी कांग्रेस की मांग वाली सूची में है। इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सपा विधायक आलमबदी आजमी का जुलाई में निधन हो गया था।

सपा की दलील- मौजूदा विधायकों वाली सीटों पर प्राथमिकता हमारी सीटों की इस सूची को लेकर सपा के भीतर असहजता है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उन सभी विधानसभा सीटों पर दावा कर दिया है, जो उसके सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में आती हैं।

हालांकि, सपा की दलील है कि गठबंधन में ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। अमेठी, रायबरेली और सहारनपुर में पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, इसलिए इन सीटों पर उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने अमेठी, सहारनपुर और रायबरेली लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बछरावां विधानसभा सीट रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

मुस्लिम बहुल सीटों पर भी फंस सकता है पेच कांग्रेस की सूची में कई मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें शामिल होने से भी सपा असहज बताई जा रही है। सपा नेता के मुताबिक, अल्पसंख्यक समुदाय उसकी पार्टी का प्रमुख वोट बैंक रहा है। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस का दावा गठबंधन के भीतर बातचीत को और मुश्किल बना सकता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में कैसा रहा था दोनों दलों का प्रदर्शन? उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। दोनों दलों ने मिलकर राज्य की 80 में से 43 सीटें जीती थीं और उन्हें कुल 43.52 फीसदी वोट मिले थे।

उस चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से छह सीटों पर उसे जीत मिली थी और पार्टी का वोट शेयर 9.46 फीसदी रहा था। वहीं, भाजपा की सीटें 2019 के 62 के मुकाबले घटकर 33 रह गई थीं। इसके चलते संसद में भाजपा का आंकड़ा 2014 के बाद पहली बार बहुमत के निशान से नीचे चला गया था।

कांग्रेस की बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी भी रहे मौजूद सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के बीच सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश के नेता भी शामिल हुए।

बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने सीटों के बंटवारे पर चल रही बातचीत का विस्तृत ब्योरा देने से परहेज किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि INDIA गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया जाएगा, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया था।

हालांकि, सपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की ओर से सीटों की सूची सौंपे जाने के करीब एक महीने बाद भी पार्टी ने इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं रखे हैं। सपा के एक नेता ने कांग्रेस की उम्मीदवारों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाया।

कांग्रेस बोली- गठबंधन में बराबरी और सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए इससे पहले शनिवार को कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने पुष्टि की थी कि पार्टी ने अक्टूबर में सपा को 150 से 200 सीटों की सूची सौंपी थी।

राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, सीटों की सटीक संख्या जल्द स्पष्ट हो जाएगी। दोनों दल उन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, जहां कांग्रेस और सपा चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गठबंधन में बराबरी और सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है।