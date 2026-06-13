UP Elections: ओवैसी का सालार गाजी की दरगाह से चुनावी शंखनाद; बहराइच में AIMIM की रैली कल

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 14 जून को बहराइच के मटेरा में जनसभा कर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बीच सालार मसूद गाजी दरगाह पर जियारत भी करेंगे।मटेरा की सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने पर 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं। ओवैसी 14 जून को बहराइच में एक बड़ी जनसभा के साथ अपने चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करेगी। ओवैसी की यह सभा बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा क्षेत्र में शंकरपुर चौराहे के पास आयोजित होगी। सभा से पहले ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह पर जाकर जियारत भी करेंगे। जिस मटेरा विधानसभा क्षेत्र में यह रैली प्रस्तावित है, वहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायक मारिया शाह प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह सीट 2012 में अस्तित्व में आई थी और तब से लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में है।

यूपी की 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी- शौकत अली एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि बहराइच की जनसभा पार्टी के 2027 विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है तो प्रदेश की करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। शौकत अली ने कहा कि AIMIM का स्वाभाविक गठबंधन मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ हो सकता है। उनका दावा है कि मुस्लिम और दलित वोट मिलकर प्रदेश के कुल वोट शेयर का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जो किसी भी चुनावी मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है।

पिछले चुनावों में निराशाजनक रहा प्रदर्शन हालांकि विधानसभा चुनावों में AIMIM का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। वर्ष 2017 में पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 96 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन उसे महज 0.43 प्रतिशत वोट मिले और एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को कुछ सफलता मिली है। 2017 के निकाय चुनाव में AIMIM के 29 उम्मीदवार विजयी हुए थे, जबकि 2023 के निकाय चुनाव में पार्टी ने पांच नगर पालिका परिषद सीटों पर जीत दर्ज की और 75 पार्षद भी निर्वाचित कराए।