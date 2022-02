मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार क्या करती थी याद करिए। सपा 2012 में आई तो सबसे पहला काम आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। उनकी संवेदना किसान-नौजवान के साथ नहीं थी। रोजगार और सुरक्षा के लिए नहीं थी। विकास के लिए नहीं थी। सपा की संवेदना अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के साथ थी।

We will use bulldozers after 10th March (election results day) for all those who were hiding for last 4.5 years but have come out during the elections: UP CM Yogi Adityanath at a rally in Mainpuri#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/iowxxoLWC8