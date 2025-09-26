एक साल में ही कीर्ति पांडेय ने कुर्सी छोड़ी, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UP Education Service Selection Commission) की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। यूपी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने एक साल में ही अपनी कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। यूपी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद खाली पद की जिम्मेदारी आयोग ने अब वरिष्ठ सदस्य को कार्यभार सौंपा है। प्रो. कीर्ति पांडेय ने इस्तीफा क्यों दिया? इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल कीर्ति पांडेय ने इस्तीफे का कारण निजी कारण बताया है। कीर्ति पांडेय के इस्तीफे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों पर असर देखने को मिल सकती है।

कीर्ति पांडेय का इस्तीफे के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा, गिरिजेश त्यागी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक आयोग के ज्येष्ठ सदस्य (सबसे वरिष्ठ सदस्य) को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा जाएगा। यह निर्णय शिक्षा सेवा चयन आयोग के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया गया है, ताकि अध्यक्ष पद खाली होने के कारण भर्ती प्रक्रियाओं पर कोई असर न पड़े।