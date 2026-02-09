UP Economic Survey: 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी, यूपी की पहली आर्थिक समीक्षा में क्या खास

संक्षेप: प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पहली बार आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश करते हुए उत्तर प्रदेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और तेज विकास दर की तस्वीर रखी। रिपोर्ट में निवेश, निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में हुई प्रगति को बताया गया है।

UP Economic Survey 2026 Report: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में पहली बार विधानसभा में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है और राज्य विकास के कई मानकों पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जिसके अगले वित्तीय वर्ष में 36 लाख करोड़ रुपये से पार पहुंचने का अनुमान है। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है और निवेश के लिए यह राज्य अब पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 72 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना के तहत जनवरी 2026 तक 26 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में पहचान मिली है। प्रदेश से होकर 90 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। यहां कुल 24 हवाई अड्डे हैं और जेवर एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सोलर ऊर्जा का योगदान बढ़कर 27 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देश के 111 जलमार्गों में से 11 जलमार्ग उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।