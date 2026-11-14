सीएम योगी ने पूर्व सैनिकों के लिए किए बड़े ऐलान, वीरता पुरस्कार डबल, स्टांप में छूट और जानें क्या-क्या

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के लिए मेरठ से कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली धनराशि को डबल करने का ऐलान किया। इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट सहित कई अन्य ऐलान किए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों के लिए शनिवार को कई बड़े ऐलान किए। शनिवार को क्रान्तिधरा मेरठ में मेगा भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी के रहने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं को यूपी सरकार से मिलने वाली एकमुश्त और वार्षिक धनराशि को डबल करने की घोषणा की। सीएम योगी ने बताया कि अभी तक परमवीर चक्र विजेता को यूपी सरकार एकमुश्त 52 लाख रुपए और 3.12 लाख रुपए की धनराशि वार्षिक दी जाती है। इसको डबल किया जा रहा है। सीएम योगी ने इसी तरह महावीर चक्र और अन्य वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी यूपी से दी जाने वाली एकमुश्त और वार्षिक धनराशि को डबल करने का ऐलान किया।

उन्होंने बताया कि महावीर चक्र विजेता को अभी तक यूपी सरकार 31 लाख रुपए एकमुश्त और 2.37 लाख रुपए वार्षिक दी जाती है। इसे भी दोगुना किया जा रहा है। वीर चक्र में 20.80 लाख रुपए की एकमुश्त राशि और 1.37 लाख रुपए वार्षिकी, अशोक चक्र में 32.50 लाख रुपए और वार्षिकी 1.50 लाख रुपए, कीर्ति चक्र में 19.50 लाख रुपए एकमुश्त और 1.30 लाख रुपए वार्षिकी, शौर्य चक्र में 13 लाख रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 65 हजार रुपए, सेना मेडल या वायु सेना मेडल में 1 लाख रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 15 हजार रुपए, पेंशन इन डिस्पैच में 52 हजार रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 13 हजार रुपए, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल में 3.12 हजार रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 12 हजार रुपए, उत्तम युद्ध सेवा मेडल में 2.60 लाख रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 11 हजार रुपए, युद्ध सेवा मेडल में 83200 रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 10 हजार अभी तक दी जाती है। इन सभी को डबल कर दिया गया है।

सीएम योगी ने कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को अब तक संपत्ति के लिए 20 लाख रुपए तक के मूल्यांकन पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलती रही थी। अब छूट की इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक के मूल्यांकन पर कर दिया गया है। इसके साथ सीएम योगी ने तीसरा बड़ा ऐलान शहीद के आश्रितों को उनके घर के पास नौकरी दिलाने का किया। सीएम योगी ने कहा कि शहीद के आश्रितों को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही नौकरी दी जाएगी।