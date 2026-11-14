सीएम योगी ने पूर्व सैनिकों के लिए किए बड़े ऐलान, वीरता पुरस्कार डबल, स्टांप में छूट और जानें क्या-क्या
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के लिए मेरठ से कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली धनराशि को डबल करने का ऐलान किया। इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट सहित कई अन्य ऐलान किए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों के लिए शनिवार को कई बड़े ऐलान किए। शनिवार को क्रान्तिधरा मेरठ में मेगा भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी के रहने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं को यूपी सरकार से मिलने वाली एकमुश्त और वार्षिक धनराशि को डबल करने की घोषणा की। सीएम योगी ने बताया कि अभी तक परमवीर चक्र विजेता को यूपी सरकार एकमुश्त 52 लाख रुपए और 3.12 लाख रुपए की धनराशि वार्षिक दी जाती है। इसको डबल किया जा रहा है। सीएम योगी ने इसी तरह महावीर चक्र और अन्य वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी यूपी से दी जाने वाली एकमुश्त और वार्षिक धनराशि को डबल करने का ऐलान किया।
उन्होंने बताया कि महावीर चक्र विजेता को अभी तक यूपी सरकार 31 लाख रुपए एकमुश्त और 2.37 लाख रुपए वार्षिक दी जाती है। इसे भी दोगुना किया जा रहा है। वीर चक्र में 20.80 लाख रुपए की एकमुश्त राशि और 1.37 लाख रुपए वार्षिकी, अशोक चक्र में 32.50 लाख रुपए और वार्षिकी 1.50 लाख रुपए, कीर्ति चक्र में 19.50 लाख रुपए एकमुश्त और 1.30 लाख रुपए वार्षिकी, शौर्य चक्र में 13 लाख रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 65 हजार रुपए, सेना मेडल या वायु सेना मेडल में 1 लाख रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 15 हजार रुपए, पेंशन इन डिस्पैच में 52 हजार रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 13 हजार रुपए, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल में 3.12 हजार रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 12 हजार रुपए, उत्तम युद्ध सेवा मेडल में 2.60 लाख रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 11 हजार रुपए, युद्ध सेवा मेडल में 83200 रुपए एकमुश्त और वार्षिकी 10 हजार अभी तक दी जाती है। इन सभी को डबल कर दिया गया है।
सीएम योगी ने कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को अब तक संपत्ति के लिए 20 लाख रुपए तक के मूल्यांकन पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलती रही थी। अब छूट की इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक के मूल्यांकन पर कर दिया गया है। इसके साथ सीएम योगी ने तीसरा बड़ा ऐलान शहीद के आश्रितों को उनके घर के पास नौकरी दिलाने का किया। सीएम योगी ने कहा कि शहीद के आश्रितों को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही नौकरी दी जाएगी।
पूर्व सैनिकों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोलते हुए सीएम योगी ने मेरठ में आयोजित 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में कहा कि जो जवान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसके परिवार की चिंता करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। इस दिशा हम नित्य नए प्रयास करते हैं। 2017 से पहले शहीद परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमारी सरकार ने 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। अब तक 150 परिवारों को 59.50 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। 2018 से शहीद परिवार के आश्रित को नौकरी देने की भी व्यवस्था की गई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें