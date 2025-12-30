Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP DM, ADM and SDM transfer ban till this date, know why?
यूपी में डीएम, एडीएम और एसडीएम के तबादले पर इस डेट तक लगी रोक, जानें क्यों?

यूपी में डीएम, एडीएम और एसडीएम के तबादले पर इस डेट तक लगी रोक, जानें क्यों?

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में डीएम, एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाई है। मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और तब तक निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना निर्वाचन काम में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे।

Dec 30, 2025 08:48 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाण पुनरीक्षण (एसआईआर) के चलते डीएम, एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक रहेगी। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और तब तक निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना निर्वाचन काम में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसआईआर का काम प्रदेश में चल रहा है। बीते 27 अक्तूबर को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कोई भी पद रिक्त न हो और इन अधिकारियों का तबादला बिना चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं होगा। एसआईआर की तारीखें अब बढ़ाई गई हैं। ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि बढ़ी हुई तिथियों को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति स्थानांतरण न किया जाए, क्योंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा।

आपको बता दें कि यूपी की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तारीख फिर बढ़ा दी गई है। दो बार गणना प्रपत्रों के जमा होने की तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन व दावे और आपत्तियों की तिथियां आगे बढ़ाई गई हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशान बुधवार यानी 31 दिसंबर को किया जाना था, लेकिन अब 6 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा के मुताबिक अब 6 जनवरी तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक मतदाताओं को नोटिस देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा। इसी अवधि में गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, फिर 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

ये भी पढ़ें:जमीन पैमाइश में लेखपाल-कानूनगो का ‘खेल’ खत्म; ऐसा क्या करने जा रही योगी सरकार?
ये भी पढ़ें:यूपी में SIR की डेट में फिर से बदलाव, कब आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today DM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |