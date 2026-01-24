यूपी दिवस: जौनपुर की इमरती, आगरा का पेठा, मैनपुरी की सोहन पापड़ी का लोगों ने चखा स्वाद

संक्षेप: यूपी दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर प्रदेश के विविध स्वादों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। एक जिला-एक व्यंजन (ओडीओसी) प्रदर्शनी में ‘स्वाद, संस्कृति और परंपरा का अनुभव करें’ के तहत पूरे प्रदेश का जायका परोसा जा रहा है।

यूपी दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर प्रदेश के विविध स्वादों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। एक जिला-एक व्यंजन (ओडीओसी) प्रदर्शनी में ‘स्वाद, संस्कृति और परंपरा का अनुभव करें’ के तहत पूरे प्रदेश का जायका परोसा जा रहा है। यहां लगाए गए स्टॉलों पर पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर जिले की अपनी खास पहचान रखने वाले व्यंजन अपनी खुशबू बिखेरी।प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा भीड़ मिठाई के स्टॉलों पर उमड़ी। ब्रज की खुशबू लेकर मथुरा के पेड़े और आगरा का मशहूर पेठा लोगों को अपनी ओर खींचा।

वहीं उन्नाव के रसीले काले जामुन और जौनपुर की शाही इमरती को देखकर लोगों के मुंह में पानी आ गया। मिठाई के शौकीनों के लिए विकल्पों की कमी नहीं है, फतेहपुर के पेड़े, हरदोई और कानपुर नगर के लड्डू, सीतापुर (नैमिष) के लड्डू और रामपुर का हब्शी हलवा अपनी पारंपरिक मिठास का जादू चलाया। इसके अलावा बाराबंकी की चंद्रकला, मैनपुरी की सोन पापड़ी, बांदा का सोहन हलवा, महाराजगंज की राम कटोरी, इटावा की खीर मोहन और बुलंदशहर की खुर्चन ने भी खूब वाहवाही बटोरी। अंबेडकर नगर और औरैया की बालूशाही का स्वाद चखने के लिए लोग कतारों में खड़े नजर आए।

प्रदर्शनी में छाई जौनपुर की शाही इमरती प्रदर्शनी में जौनपुर की शाही इमरती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्टॉल संचालक आशीष गुप्ता ने बताया कि उनका यह व्यवसाय 1855 से चला आ रहा है और वह इसकी पांचवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस खास मिठाई की विशेषता इसकी शुद्धता है। इसे हरी उड़द की दाल, देशी घी और चीनी के मेल से पारंपरिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अपनी विशिष्ट बनावट और बेमिसाल स्वाद के कारण इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। जायके के शौकीन इस 170 साल पुरानी विरासत का स्वाद चखने के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं।

रामपुर के ‘हब्शी हलवे’ की मिठास, सऊदी के शेख भी हुए मुरीद प्रदर्शनी में रामपुर का प्रसिद्ध हकीम जी हब्शी हलवा सोहन अपनी शाही विरासत बिखेर रहा है। स्टॉल संचालक सुहैल अख्तर ने बताया कि नवाबों के दौर में शुरू हुई यह डिश आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि अब सऊदी अरब के शेख भी इसके दीवाने हो चुके हैं। इस हलवे की खासियत इसकी निर्माण विधि है। इसे विभिन्न जड़ी-बूटियों, भरपूर मेवा, मिष्ठान और शुद्ध देशी घी से तैयार किया जाता है। कभी केवल नवाब खानदान तक सीमित रहने वाला यह पौष्टिक हलवा अब आम जनता के लिए भी उपलब्ध है, जिसकी मांग अब विदेशों तक पहुंच गई है।

मैनपुरी की ‘सोन पापड़ी’ का जलवा, मोटे अनाज के लड्डू भी बने आकर्षण प्रदर्शनी में मैनपुरी की प्रसिद्ध सोन पपड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। स्टॉल संचालक क्षितिज स्वरूप ने बताया कि उनकी दुकान 125 साल पुरानी है और वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस पारंपरिक स्वाद को सहेज रहे हैं। इसे शुद्ध देशी घी, चीनी और भरपूर ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण से तैयार किया जाता है। परंपरा के साथ नवाचार जोड़ते हुए उन्होंने सरकार के ‘मोटा अनाज’ (मिलेट्स) अभियान को बढ़ावा देने के लिए विशेष बाजरा लड्डू भी पेश किए हैं। पुराने स्वाद और सेहत के इस अनूठे संगम को चखने के लिए प्रदर्शनी में भारी भीड़ जुटी।

स्वाद व बनावट का अनूठा संगम महाराजगंज की ‘राम कटोरी’ महाराजगंज की प्रसिद्ध ‘राम कटोरी’ अपनी विशिष्ट बनावट और स्वाद के कारण प्रदर्शनी में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मिठाई की सबसे बड़ी खासियत इसका कटोरी नुमा आकार है, जिसे विशेष सांचों और पारंपरिक कौशल से तैयार किया जाता है। प्रदर्शनी में राम कटोरी मिठाई के विक्रेता सुदीश कुमार ने बताया कि शुद्ध खोया (मावा), केसर और इलायची के मेल से बनी यह मिठाई ऊपर से हल्की कुरकुरी और अंदर से बेहद नरम होती है। इसके केंद्र में अक्सर चाशनी या मेवों का विशेष मिश्रण भरा जाता है, जो इसे अन्य मिठाइयों से अलग बनाता है।

सादगी में स्वाद का जादू: मुरादाबादी दाल के मुरीद हुए लोग प्रदर्शनी में मुरादाबाद की मशहूर ‘मुरादाबादी दाल’ का स्टॉल अपनी सादगी और बेमिसाल स्वाद के लिए चर्चा में है। इस दाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पीली मूंग की दाल से बनाया जाता है, जिसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि यह बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम न हो जाए। प्रदर्शनी में स्टॉल संचालक सोनू ने बताया कि बिना लहसुन-प्याज के तैयार होने वाली इस दाल का असली मजा इसकी गार्निशिंग में है। इसे परोसते समय इसमें बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, काला नमक, अमचूर और देसी घी डाला जाता है। ऊपर से कुरकुरी पापड़ी और मक्खन का तड़का इसे अन्य दालों से अलग और खास बनाता है।

उन्नाव का मशहूर ‘काला जामुन’ प्रदर्शनी में उन्नाव का काला जामुन अपनी अनूठी रंगत और स्वाद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सामान्य गुलाब जामुन की तुलना में यह आकार में बड़ा और रंग में गहरा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊपरी परत है, जिसे तेज आंच पर तला जाता है जिससे यह हल्की कुरकुरी हो जाती है, जबकि अंदर से यह बेहद नरम और रसीला होता है। विवेक गुप्ता ने बताया कि मिठास और सोंधेपन का यह मेल इसे देशभर के शौकीनों की पहली पसंद बनाता है।

सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल ने खींचा ध्यान इस मेले में स्वाद के साथ सेहत का भी खास ख्याल रखा गया है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल और चंदौली के काले चावल के उत्पादों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों का ध्यान खींचा है। विटामिन सी से भरपूर प्रतापगढ़ के आंवला उत्पाद और मुजफ्फरनगर के गुड़ उत्पाद सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खूब खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ के आम से बने उत्पाद और सहारनपुर के विशिष्ट शहर उत्पाद भी प्रदर्शनी का हिस्सा हैं।

लखनऊ की मशहूर रेवड़ी से महका परिसर चूंकि मौसम में हल्की ठंडक है, इसलिए सर्दियों के विशेष व्यंजनों के स्टॉल भी सजाए गए हैं। लखनऊ की मशहूर रेवड़ी, चिक्की, पतीसा और गजक के साथ-साथ मेरठ और बिजनौर की गजक की खुशबू से पूरा परिसर महक रहा है। वहीं, ठंड को मात देने के लिए वाराणसी की ठंडाई का भी विशेष प्रबंध है। बरेली की सिवईयां और बर्फी भी लोगों को खूब भा रही हैं।